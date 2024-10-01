رفع الموارد للاقتراض من صندوق النقد العربي إلى 910 ملايين دولار

توجه فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايتهما اعمال الدورة الـ ٤٨ لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد.

وأضاف فهد قائلا: نتوجه بخالص الشكر لمصر البلد المضياف دائما منوها الي سعادته بالتواجد اليوم في اعمال الدورة وموجها الشكر لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله والعاملين في البنك المركزي على حسن التنظيم للفعاليات.

وتابع فهد بن محمد التركي في كلمته اليوم ان هناك تقييم بعمل الصندوق على مدار ٤٠ عاما من عمره وهناك دراسة كبيرة تمت حول سبل ادارة العمل في الصندوق.

واعلن ان هناك لجنة مصغرة من ٧ محافظين تم اختيارهم لوضع استراتيجية جديدة لعمل الصندوق وبما يعزز موارد الصندوق.

وأشار إلى انتهاء اللجنة من تقريرها ورفع التوصيات الى الدول الاعضاء وتمت الموافقة عليها والتي من بينها الموافقة على رفع الموارد للاقتراض بنحو ٩١٠ ملايين دولار أمريكي في يوليو الماضي.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يستضيف البنك المركزي المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة اليوم.

ويفتتح الاجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي–.

يضطلع الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية - وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية،.

يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.