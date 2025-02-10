ترامب يقارن نفسه بـ تايلور سويفت في Super Bowl (فيديو)

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه تايلور سويفت، وهي تتلقي صيحات الاستهجان من جمهور الـ Super Bowl، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل “أكس”.

ونشر ترامب فيديو تايلور سويفت، بجانب الفيديو الخاص به، والذي يرصد تحيه واستقبال جمهور السوبر بول له، ليظهر البوست وكأن ترامب يقارن استقبال الجمهور له باستقباله لتايلور سويفت، والتي يعرف عنه كراهيته الشديدة لها.

Trump gets massive cheers at the Super Bowl while Taylor Swift gets booed. -



The world is healing! 🇺🇸 pic.twitter.com/JXAGmTMoiC — Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 10, 2025

وعلق ترامب، علي حادث استهجان الجمهور لتايلور سويفت في مباراة السوبر بول قائلا:"كانت تايلور سويفت هي الوحيدة التي واجهت ليلة أكثر صعوبة من كانساس سيتي تشيفز. لقد تعرضت لاستهجان الجمهور في الملعب. إن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة" لا ترحم على الإطلاق!".

وأطلق جماهير مبارة الـ Super Bowl، صيحات الاستهجان، ضد المغنية الأمريكية تايلور سويفت، بمجرد ظهورها علي شاشة عرض ملعب كرة القدم.

فيما تلقت تايلور سويفت، صيحات الاستهجان، بابتسامة ساخرة.

كندريك لمار يحي عرض الـ Super Bowl

اختتمت منذ قليل فعاليات مباراة الـ Super Bowl، والتي تعد أهم حدث رياضي في أمريكا.

وشهدت المباراة استعراضا غنائيا راقصا، أقيم بين شوطي المباراة، وقدمه مغني الراب كندريك لمار، والذي يعد أول مغني راب يقدم عرض Super Bowl بشكل فردي في تاريخ أمريكا.

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

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