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ثقافة وفنون

ميسي ولويس سواريز في مباراة Super Bowl (فيديو)

ميسي في السوبر بول،
ميسي في السوبر بول، فيتو

 حرص اللاعب الأرجنتيني العالمي ميسي، وزميله في فريق انتر ميامي لويس سواريز، على حضور مباراة Super Bowl.

وجلس اللاعبان في المنطقة المخصصة، لكبار الشخصيات، والتقطا اللاعبين العديد من الصور.

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كندريك لمار يحيي حفل Super Bowl

اختتمت منذ قليل فعاليات مباراة الـ Super Bowl، والتي تعد أهم حدث رياضي في أمريكا.

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وشهدت المباراة استعراضا غنائيا راقصا، أقيم بين شوطي المباراة، وقدمه مغني الراب كندريك لمار، والذي يعد أول مغني راب يقدم عرض Super Bowl بشكل فردي في تاريخ أمريكا.

 

 

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي 

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

 

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العرض الكامل لـ كندريك لمار في Super Bowl

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl (فيديو)
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