التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحتضن ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، غدا الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ريال مدريد



حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول- أكانجي- عبدالقادر خوسانوف- ريكو ليويس

خط الوسط: كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فودين- عمر مرموش - هالاند

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: جارسيا، ميندي، أسينسيو، فالفيردي

خط الوسط: تشواميني، بيلينجهام، سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو

ويدخل مانشستر سيتي مباراة الغد بعدما أوقعته القرعة في مواجهة ريال مدريد، حيث احتل العملاق الإنجليزي المركز 22 في دور المجموعات بدوري الأبطال، بينما جاء ريال مديد في المركز الحادي عشر.



موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تقام غدا الثلاثاء 11 فبراير 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

وعلي جانب أخر، كشفت تقارير صحفية عن تعيين الفرنسي كليمون توربان حكمًا لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

يلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من "التشامبيونز ليج" على أرضية ستاد الاتحاد معقل "السيتزن".



طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

قال موقع BeFootball: "يويفا استقر على الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة ​​مباراة القمة بين مانشستر سيتي وريال مدريد".

وتولى توربان البالغ من العمر 42 عامًا مسؤولية نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2022، ولم يخسر ريال مدريد في 7 مباريات أدارها الحكم الفرنسي.

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