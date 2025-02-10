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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ13

 ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 7 أهداف قبل الجولة الـ 13.

 

وتنطلق مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز غدا الثلاثاء، ويشهد اليوم الأول مباراتي الأهلي والزمالك أمام غزل المحلة وفاركو بالترتيب.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ13

إمام عاشور الأهلي 7 أهداف
ناصر منسي الزمالك 6 أهداف
عمرو ناصر فاركو 6 أهداف
محمد علي بن حمودة غزل المحلة 5 أهداف
فيستون كالالا ماييلي بيراميدز 5 أهداف
جودوين أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف
ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف
محمود عبد الحفيظ سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

 

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة ضد بتروجت.. 4 عصرًا

فاركو ضد الزمالك..4 عصرًا

الأهلى ضد غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

 

 

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

 

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

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