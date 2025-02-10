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رياضة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد  النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة غدا الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي الخميس الماضي على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

 

 

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