رياضة البحيرة تواصل تقديم فعاليات الرواق الأزهري بمراكز الشباب (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة-إدارة تنمية النشء بمشاركة النشء من أعضاء مراكز الشباب بالأمس ثانى فعاليات الرواق الأزهرى للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف للموسم الثالث لشهر فبراير بتقديم محاضرات توعية للنشء بعنوان الإيمان بالله وأسباب السعادة بمركز شباب الحجناية إدارة شباب دمنهور وحاضرها الشيخ محمد على رمضان.

فعاليات الرواق الأزهري بالبحيرة، فيتو

فعاليات الرواق الأزهري بالبحيرة، فيتو

ويهدف الرواق إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة واكتشاف الموهوبين فى حفظ القرآن الكريم ودعم الطفل والأسرة بكل ما يخص المفاهيم الدينية من استفسارات وأسئلة تدور فى أذهان النشء والبعد عن المخاطر التى يتعرض لها النشء لبناء جيل يتسم بالأخلاق والسلوك الحسن من خلال وازع ديني ليكونوا نواة المستقبل.

فعاليات الرواق الأزهري بالبحيرة، فيتو

الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وإشراف الإدارة العامة لتنمية النشء.

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