الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بتعذيب شاب حتى الموت لسرقته بالبحيرة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، القبض على المتهمين بالتسبب فى وفاة شاب بعد التعدى عليه بتهمة السرقة.

 

علقة ساخنة حتى الموت لـ"شاب" بتهمة السرقة فى البحيرة 

تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير  بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بوصول "ع.م.ع" 21 سنة إلى المستشفى العام جثة هامدة، وبها عدة إصابة فى جميع أنحاء الجسم.

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وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وذلك بسبب اتهام المجنى عليه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم، فقاموا بملاحقته والإمساك به، واصطحابه إلى أحد المنازل والتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض تأديب المجنى عليه بسبب قيامه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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وفاة شاب بعد التعدى عليه السرقة مركز شرطة ابو المطامير مديرية أمن البحير أبو المطامير مديرية أمن البحيرة كشف غموض

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