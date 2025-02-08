السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة 12

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة ال 12

ترتيب الدوري المصري، تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدى، والبنك الأهلى ضد زد إف سى.

 

واستعاد بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري من الأهلي بعد فوز الفريق السماوي مساء الجمعة أمام سموحة 1-0 بالجولة الـ 12.

 

فيما واصل الزمالك مطاردة بيراميدز والأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأبيض على الإسماعيلى 2-0 بالجولة ذاتها.

 

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 12 

1- بيراميدز 27 نقطة
2- الأهلي 26 نقطة
3- الزمالك 23 نقطة
4- المصري البورسعيدي 19 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة
6- حرس الحدود 18 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- بتروجيت 17 نقطة
9- البنك الأهلي 17 نقطة
10- طلائع الجيش 16 نقطة
11- زد اف سي 14 نقطة
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة
13- سموحة 14 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة 
16- إنبي 7 نقاط
17- الجونة 7 نقاط
18- مودرن سبورت 7 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 

مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري المصري

غزل المحلة 2-1 مودرن سبورت

سيراميكا 1-2 فاركو

الأهلى 2-1 بتروجت

حرس الحدود 1-0 إنبى

سموحة 0-1 بيراميدز

الزمالك 2-0 الإسماعيلى

طلائع الجيش 0-0 الجونة

 

الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدى..4 عصرًا - اليوم السبت 8 فبراير

البنك الأهلى ضد زد إف سى..7 مساء - اليوم السبت 8 فبراير

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


 ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري الدوري المصري بيراميدز الأهلي الزمالك الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدى البنك الأهلي ضد زد

مواد متعلقة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

بيراميدز يستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري من الأهلي وهذا موقف الزمالك

حرس الحدود يخطف فوزا غاليا من إنبي بهدف في الدوري المصري

فاركو يخطف فوزا مثيرا من سيراميكا 2-1 في الدوري الممتاز

ads

الأكثر قراءة

3430 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 فبراير

بعد تراجعه عن مخططه بشأن غزة، رسالة ساخرة من علاء مبارك لـ ترامب

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي

أسعار ياميش رمضان 2025،بأوزان أقل من نصف كيلو، تعرف على أسعار الياميش

سعر الدولار اليوم،سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 8 فبراير

زيادة المرتبات والمعاشات الأبرز، إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال أيام

أسعار العملات اليوم، أسعار العملات العربية والأجنبية صباح السبت 8 فبراير 2025

بشرط الاستغناء عن هذا اللاعب.. الزمالك يحدد مصير صفقة اليوم

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الشوفان اليوم السبت 8-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت 8-2-2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية