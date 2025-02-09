الأحد 09 فبراير 2025
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اقتصاد

أسامة ربيع يكشف عن رقم ضخم في خسائر قناة السويس بسبب أزمة غزة

إيرادات قناة السويس،
إيرادات قناة السويس، فيتو

قناة السويس، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حجم الخسائر في إيرادات القناة بسبب أزمة غزة وصل إلى 7 مليارات دولار.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون” إلى أن تأثير التوترات ما زال مؤثرا على قناة السويس، والعديد من شركات الملاحة مترددة في العودة للقناة.

حقيقة رفع أسعار عبور السفن

وأوضح أنه لن يتم رفع أسعار مرور أو عبور السفن في القناة خلال هذه الفترة في ظل الأوضاع الحالية.

وأشار “ربيع” إلى أن تكلفة التطوير في قناة السويس وصلت إلى 9 مليارات جنيه، وكان هناك حرصا على عدم تعطيل الملاحة في قناة السويس أثناء التطوير.

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