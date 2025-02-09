أسامة ربيع يكشف عن رقم ضخم في خسائر قناة السويس بسبب أزمة غزة

قناة السويس، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حجم الخسائر في إيرادات القناة بسبب أزمة غزة وصل إلى 7 مليارات دولار.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون” إلى أن تأثير التوترات ما زال مؤثرا على قناة السويس، والعديد من شركات الملاحة مترددة في العودة للقناة.

حقيقة رفع أسعار عبور السفن

وأوضح أنه لن يتم رفع أسعار مرور أو عبور السفن في القناة خلال هذه الفترة في ظل الأوضاع الحالية.

وأشار “ربيع” إلى أن تكلفة التطوير في قناة السويس وصلت إلى 9 مليارات جنيه، وكان هناك حرصا على عدم تعطيل الملاحة في قناة السويس أثناء التطوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.