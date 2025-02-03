قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول "كريساليس" في رحلتها الأولى منذ يوليو الماضي (صور)

شهدت قناة السويس عبور ناقلة البترول CHRYSALIS ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ميناء سيكا بالهند، ومتجهة إلى ميناء سيدي كرير بالإسكندرية.

عودة السفينة للعبور من القناة

وتعد الرحلة هي العبور الأول للناقلة التي ترفع علم ليبيريا CHRYSALIS عبر قناة السويس منذ تعرض الناقلة لهجوم في منطقة البحر الأحمر في شهر يوليو الماضي.

جانب من عبور السفينة، فيتو

مميزات وصفات السفينة

ويبلغ طول السفينة ٢٤٩ مترا، وعرضها ٤٤ مترا، وحمولتها الكلية ٦١٣٤١طن.

جانب من عبور السفينة، فيتو

جانب من عبور السفينة، فيتو

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عودة الناقلة للعبور من قناة السويس تحمل رسالة طمأنة قوية على ما تشهده منطقة البحر الأحمر وباب المندب من تطورات إيجابية تدفع نحو بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة وحرية الملاحة البحرية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن عودة السفن للعبور من قناة السويس واقع يفرضه عدم وجود بديل مستدام في ظل ارتفاع تكاليف النقل البحري عبر طريق رأس الرجاء الصالح وعدم توافر الخدمات الملاحية اللازمة للسفن، فضلا عن المخاطر البيئية من ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن زيادة استهلاك الوقود.



جانب من عبور السفينة، فيتو

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس ستظل الاختيار الأول للخطوط الملاحية الكبرى التي تترقب استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر للعودة للعبور مرة أخرى من القناة.



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