الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قناة السويس تشهد عبور ناقلة البترول "كريساليس" في رحلتها الأولى منذ يوليو الماضي (صور)

جانب من عبور السفينة،
جانب من عبور السفينة، فيتو

شهدت قناة السويس عبور ناقلة البترول  CHRYSALIS ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ميناء سيكا بالهند، ومتجهة إلى ميناء سيدي كرير بالإسكندرية.  

افتتاح الدورة التدريبية الأولى لأئمة الإسماعيلية بالتعاون مع القومي للمرأة (صور)

قناة السويس تشهد عبور حفار مقطور (صور)

عودة السفينة للعبور من القناة 

وتعد الرحلة هي العبور الأول للناقلة التي ترفع علم ليبيريا CHRYSALIS عبر قناة السويس منذ تعرض الناقلة لهجوم في منطقة البحر الأحمر في شهر يوليو الماضي. 

جانب من عبور السفينة، فيتو
جانب من عبور السفينة، فيتو

 

مميزات وصفات السفينة 

ويبلغ طول السفينة ٢٤٩ مترا، وعرضها ٤٤ مترا، وحمولتها الكلية ٦١٣٤١طن. 

جانب من عبور السفينة، فيتو 
جانب من عبور السفينة، فيتو 
جانب من عبور السفينة، فيتو 
جانب من عبور السفينة، فيتو 

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة  قناة السويس أن عودة الناقلة للعبور من قناة السويس تحمل رسالة طمأنة قوية على ما تشهده منطقة البحر الأحمر وباب المندب من تطورات إيجابية تدفع نحو بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة وحرية الملاحة البحرية.  

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن عودة السفن للعبور من قناة السويس واقع يفرضه عدم وجود بديل مستدام في ظل ارتفاع تكاليف النقل البحري عبر طريق رأس الرجاء الصالح  وعدم توافر الخدمات الملاحية اللازمة للسفن، فضلا عن المخاطر البيئية من ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن زيادة استهلاك الوقود. 
 

جانب من عبور السفينة، فيتو 
جانب من عبور السفينة، فيتو 

 

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس ستظل الاختيار الأول للخطوط الملاحية الكبرى التي تترقب استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر للعودة للعبور مرة أخرى من القناة. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة السويس أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع باب المندب البحر الأحمر الهدنة عبور ناقلة البترول CHRYSALIS

مواد متعلقة

أسامة ربيع: صدور الخرائط الملاحية الجديدة لقناة السويس بعد إضافة التحديثات (صور)

قناة السويس تشهد عبور حفار مقطور (صور)

أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع ممثلى إيه بي موللر ميرسك (صور)

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

كولر يستفسر مجددًا عن ملف تجديد زيزو مع الزمالك

غزل المحلة يوجه الشكر لشوقي غريب

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية