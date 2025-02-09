الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هل مصر مقدمة على صدام عسكري مع إسرائيل؟ عمرو موسى يجيب

عمرو موسى الأمين
عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، فيتو

قال عمر موسى وزير الخارجية الأسبق الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: "لا يصح أن يقال إن علمية 7 أكتوبر هي السبب فيما نحن فيه الآن هذا غير منطقي؛ لأن الاحتلال كان قد وصل إلى مرحلة من الظلم ضد الفلسطينيين لا يمكن تحملها، الاحتلال توغل بشكل عداوني سافر ضد الفلسطينيين".

 
مخطط إسرائيلي شيطاني

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "لو لم تحدث عملية 7 أكتوبر لحدث ما حدث أيضا ضد غزة، الإسرائيليون كانوا يعلمون بما حدث في عملية طوفان الأقصى واستخدموا  ذلك ذريعة في تصفية القضية وإنهاء تواجد الفلسطينيين على أراضيهم، هناك خطة سياسية إسرائيلية شيطانية لإلغاء القضية الفلسطينية".

عملية السلام في التسعينات

ولفت عمرو موسى: "عملية السلام في التسعينيات كانت بمثابة نصب؛ لأن الإسرائيليين لم يكونوا جادين في إقامة الدولة الفلسطينية".

احتمالية دخول مصر في حرب مع إسرائيل

وبسؤاله بشأن احتمالية المواجهة العسكرية المصرية الإسرائيلية، وهل نحن على شفا صدام مسلح مع إسرائيل في ظل  تحريك مصر لجيشها على الحدود؟، أجاب عمرو موسى: "لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أننا نتحرك نحو الحرب، وإسرائيل لا تفكر في الصدام مع مصر، ونحن كمصر موقفنا الاستمرار في السلام وهم يدركون قوة وقدرة الجيش المصري وما قام به في 6 أكتوبر 1973 لذلك هم لا يفكرون في دخول حرب مع مصر".

وتابع: "الحرب موضوع كبير للغاية ولا أعتقد أنه من الوارد الحديث عن الحرب لا سيما إعلاميا، ولكن الوزير الإسرائيلي الذي هدد بضرب غزة بقنبلة نووية هذا يعد عدوانا على مصر، وهنا نؤكد أن الجيش المصري جاهز للدفاع عن الوطن وحدوده".


استعداد مصر للدفاع عن نفسها ضد إسرائيل

واختتم عمرو موسى قائلا: "مصر عليها أن تستعد للدفاع عن نفسها طالما هناك مسئولون إسرائيليون هددوا بالنووي".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر إسرائيل عمر موسى علمية 7 أكتوبر الفلسطينيين الجيش المصري حرب اكتوبر 1973

مواد متعلقة

عمرو موسى يوجه مقترحا مهما للعرب ويكشف موقف السعودية من التطبيع مع إسرائيل

عمرو موسى: 2025 بداية المرحلة الثانية من تغيير الشرق الأوسط بعد أحداث 2011

إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية في الضفة الغربية والجولان
ads

الأكثر قراءة

تشمل زيادة الأجور والمعاشات، متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، الحكومة تعلن موعد زيادة المرتبات 2025

الدوري الفرنسي، تعادل أنجيه وأولمبيك مارسيليا سلبيا في الشوط الأول

حازم إمام عن تصريحات أيمن عباس بشأن التجديد لزيزو: لا تمثل الزمالك

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وسأعطي أجزاء منها لدول أخرى

تزوير أوراق للحصول على أرض، بوسي شلبي تكشف تفاصيل جديدة عن شائعة طلاقها

تعرف على سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل 1-1 أمام أودينيزي في الشوط الأول

منوعات

المزيد

حادثة مأساوية في بريطانيا، عجوز تنهي حياة ابنها المعاق وتنتحر

100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

وفاة شاب تونسي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن قبل أيام

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد 9-2-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الإسلام أنصف المرأة في الميراث (فيديو)

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان (فيديو)

ما صحة الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية