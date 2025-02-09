هل مصر مقدمة على صدام عسكري مع إسرائيل؟ عمرو موسى يجيب

قال عمر موسى وزير الخارجية الأسبق الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: "لا يصح أن يقال إن علمية 7 أكتوبر هي السبب فيما نحن فيه الآن هذا غير منطقي؛ لأن الاحتلال كان قد وصل إلى مرحلة من الظلم ضد الفلسطينيين لا يمكن تحملها، الاحتلال توغل بشكل عداوني سافر ضد الفلسطينيين".



مخطط إسرائيلي شيطاني

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "لو لم تحدث عملية 7 أكتوبر لحدث ما حدث أيضا ضد غزة، الإسرائيليون كانوا يعلمون بما حدث في عملية طوفان الأقصى واستخدموا ذلك ذريعة في تصفية القضية وإنهاء تواجد الفلسطينيين على أراضيهم، هناك خطة سياسية إسرائيلية شيطانية لإلغاء القضية الفلسطينية".

عملية السلام في التسعينات

ولفت عمرو موسى: "عملية السلام في التسعينيات كانت بمثابة نصب؛ لأن الإسرائيليين لم يكونوا جادين في إقامة الدولة الفلسطينية".

احتمالية دخول مصر في حرب مع إسرائيل

وبسؤاله بشأن احتمالية المواجهة العسكرية المصرية الإسرائيلية، وهل نحن على شفا صدام مسلح مع إسرائيل في ظل تحريك مصر لجيشها على الحدود؟، أجاب عمرو موسى: "لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أننا نتحرك نحو الحرب، وإسرائيل لا تفكر في الصدام مع مصر، ونحن كمصر موقفنا الاستمرار في السلام وهم يدركون قوة وقدرة الجيش المصري وما قام به في 6 أكتوبر 1973 لذلك هم لا يفكرون في دخول حرب مع مصر".

وتابع: "الحرب موضوع كبير للغاية ولا أعتقد أنه من الوارد الحديث عن الحرب لا سيما إعلاميا، ولكن الوزير الإسرائيلي الذي هدد بضرب غزة بقنبلة نووية هذا يعد عدوانا على مصر، وهنا نؤكد أن الجيش المصري جاهز للدفاع عن الوطن وحدوده".



استعداد مصر للدفاع عن نفسها ضد إسرائيل

واختتم عمرو موسى قائلا: "مصر عليها أن تستعد للدفاع عن نفسها طالما هناك مسئولون إسرائيليون هددوا بالنووي".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.