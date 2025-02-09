الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المسعودية شمال ولاية الجزيرة

أعلن الجيش السوداني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، السيطرة على منطقة المسعودية شمال ولاية الجزيرة وعلى مشارف ولاية الخرطوم، والتي تبعد نحو 50 كيلومترًا فقط من وسط العاصمة (الخرطوم).

الجيش السوداني يحرر منطقة المسعودية

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن الجيش تمكن من السيطرة على منطقة المسعودية وتطهيرها من مليشيا الدعم السريع.

وفي السياق ذاته تفقد رئيس هيئة الأركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين؛ حيث أكد أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها، وأنها تتجه نحو مستقبل أفضل لما اكتسبته من خبرات وقدرات جديدة.

عمليات الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع

وتلقى رئيس الأركان السوداني من اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر قائد منطقة أم درمان العسكرية وقادة التشكيلات والوحدات العسكرية بالمنطقة استعراضا حول سير العمليات، وحجم المركبات المدمرة التابعة للدعم السريع خلال زيارته لمعرض الكرامة بسلاح المهندسين.

كما زار رئيس هيئة الأركان، جرحى ومصابي العمليات بالسلاح الطبي، حيث قدم شكره للأطقم الطبية.

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