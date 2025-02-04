الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 44 سودانيا إثر قصف الدعم السريع لمستشفى بالخرطوم

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 6 وإصابة 38 آخرين إثر قصف لـ ميليشيا الدعم السريع على مستشفى بالعاصمة الخرطوم.

 

الجيش السوداني يسيطر على مقر سلاح المظلات

والأسبوع الماضي، كشفت مصادر عسكرية سودانية أن الجيش السوداني سيطر على مقر "سلاح المظلات" في الخرطوم بحري، وذلك وفقا لشبكة «الشرق - بلومبرج».

وبحسب موقع «نبض السودان»، أفادت مصادر ميدانية بالجيش السوداني بسيطرة عناصر الجيش على عدد من المباني المهمة وسط مدينة بحري، لافتة إلي أنه من بين المباني "أبراج البشير، مستشفى البراحة، مجمع الزرقاء".

ومشطت عناصر الجيش السوداني عددًا من مربعات أحياء شمبات والأحياء المجاورة لمستشفى البراحة في ظل تراجع ميليشيا الدعم السريع غرب مدينة بحري.

 

البرهان يتفقد القيادة العامة بالخرطوم ويتعهد بدحر ميليشيا الدعم السريع

 وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، تفقد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بعد يومين من استعادة جيشه المبنى الذي كانت تحاصره قوات ميليشيا الدعم السريع.

ووصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، لأول مرة منذ أن غادرها في أغسطس من العام 2023، حيث تعهد أمام الجنود بالقتال حتى إنهاء ميليشيا الدعم السريع.

وأتت زيارة البرهان للمقر الرئيس للقوات المسلحة بعد أقل من 24 ساعة على إنهاء الحصار المفروض عليها من ميليشيا الدعم السريع الذي استمر لنحو 20 شهرا.

وقال البرهان لدى مخاطبته هيئة أركان الجيش السوداني في القيادة العامة إن"القوات المسلحة في أفضل حالاتها وسنمضي بعزيمة شعبنا نحو القضاء على التمرد في كل السودان".

وأشاد بصمود وتضحيات الضباط والجنود، مؤكدا أن "الانتصارات التي تحققت مؤخرا في مختلف المحاور ما كان لها أن تحدث لولا التفاف الشعب السوداني حول قواته".

 

تأمين ما تبقى من مدينة بحري وأم درمان

وكشف عن ترتيبات تجري لتأمين ما تبقى من مدينة بحري وأم درمان علاوة على الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة بحري المتاخم لسلاح الإشارة أغلق البرهان الباب أمام أي مفاوضات أو تسوية مع ميليشيا الدعم السريع وقال لدى حديثه مع الضباط والجنود المتواجدين في الموقع منذ نحو 20 شهرا: "ليس لدينا صلح ولا مفاوضات معهم وليس لدينا متمرد ياتي إلينا، ولن نقبل بأشخاص تعاونوا مع التمرد".

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، أنه كسر حصار ميليشيا الدعم السريع لمركز قيادته في وسط الخرطوم، في خطوة تعد انتصارا كبيرا في العاصمة بعد ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب.

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