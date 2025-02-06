الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

مخطط مدينة كازان
مخطط مدينة كازان

أعلنت مدينة كازان بدولة تتارستان الروسية، عن إقامة مسابقة معمارية دولية لأكبر مركز للرياضات المائية  في أوروبا، كجزء من منتدى كازانيش الدولي للهندسة المعمارية والبناء

وأعلن عمدة كازان إيلسور ميتشين عن خطط لعقد مسابقة دولية لتطوير مفهوم أكبر مشروع خارجي في أوروبا لمركز الرياضات المائية. 

وقال عمده كازان، إنه ستقام المسابقة في إطار برنامج تطوير المناطق الساحلية "قازان - مدينة على الماء"، الذي طوره معهد تنمية مدينة كازان تحت قيادة قسم الهندسة المعمارية لمدينة كازان، وذلك كجزء من برنامج كازان - مدينة على الماء، قررنا تشكيل واحدة من أكبر مجموعات السياحة المائية في روسيا في شبه جزيرة لوكوموتيف بحلول عام 2030.

ومن المقرر بناء أكبر مركز للرياضات المائية  في أوروبا في كازان مجمع لجميع المواسم بمساحة 5.5 ألف متر مربع. م. مع موجة اصطناعية قد تظهر في شبه جزيرة القاطرة. يتم تضمين إنشائها في برنامج تطوير المناطق الساحلية

وسيصبح المركز الرياضي، الذي سيتم تحديد مفهومه المعماري بناءً على نتائج مسابقة دولية، عنصرًا أساسيًا في المجموعة المستقبلية وأكبر قاعدة تدريب في أوروبا للرياضيين والشباب من الطراز العالمي.

وأضاف إلسور ميتشين، عمدة مدينة كازان: "سيصبح المجمع الجديد مكانًا للمسابقات المرموقة تحت رعاية الاتحادات الرياضية الدولية ومنصة يتم اتخاذ الخطوات الأولى نحو تحقيق إنجازات عظيمة".

كما يعد إنشاء مركز الرياضات المائية جزءًا من المشروع الكبير "قازان - مدينة مائية"، والذي يتضمن تطوير مدارس الرياضات المائية وتدريب المتخصصين في مجال النقل المائي والبيئة؛ إنشاء مجمعات النقل والترفيه والأماكن العامة المريحة - السدود والحدائق والشواطئ؛ ضمان إمكانية نقل الركاب بشكل مريح وآمن. سيتم وضع الشروط المرجعية للمتسابقين من قبل متخصصين من معهد تنمية مدينة كازان بمشاركة ممثلين عن المجتمعات النشطة والشركات والمواطنين. 

وفي ديسمبر 2024، عُقدت الجلسات الإستراتيجية الأولى لمناقشة المبادئ الأساسية لتنمية المناطق الساحلية في قازان باستخدام مثال المناطق الفردية، تم تحديد المتطلبات الرئيسية للإقليم من حيث التنمية الحضرية وتطوير السياحة والترفيه والأنشطة التعليمية. في الجلسة الاستراتيجية التي عقدت في 8 فبراير 2025، في إطار منتدى كازانيش الدولي للهندسة المعمارية والإنشائية، ناقش الخبراء والمواطنون النشطون رؤية تطوير أراضي مركز الرياضات المائية المتطرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمدة مدينة كازان مدينة كازان منتدي كازايش اكبر مركز رياضة مائية روسيا

مواد متعلقة

غدا انطلاق منتدي كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة 20 دولة من بينها مصر
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

التخصصات والهدف والشروط، مواعيد التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون"

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم

منوعات

المزيد

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

فرقة بلاك بينك تعلن عن جولتها العالمية خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس 6-2-2025 بالأسواق؟

أسعار الشوفان اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضلها وكيفية إحيائها، كل ما تريد معرفته عن ليلة النصف من شعبان 2025

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية