مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

أعلنت مدينة كازان بدولة تتارستان الروسية، عن إقامة مسابقة معمارية دولية لأكبر مركز للرياضات المائية في أوروبا، كجزء من منتدى كازانيش الدولي للهندسة المعمارية والبناء

وأعلن عمدة كازان إيلسور ميتشين عن خطط لعقد مسابقة دولية لتطوير مفهوم أكبر مشروع خارجي في أوروبا لمركز الرياضات المائية.

وقال عمده كازان، إنه ستقام المسابقة في إطار برنامج تطوير المناطق الساحلية "قازان - مدينة على الماء"، الذي طوره معهد تنمية مدينة كازان تحت قيادة قسم الهندسة المعمارية لمدينة كازان، وذلك كجزء من برنامج كازان - مدينة على الماء، قررنا تشكيل واحدة من أكبر مجموعات السياحة المائية في روسيا في شبه جزيرة لوكوموتيف بحلول عام 2030.

ومن المقرر بناء أكبر مركز للرياضات المائية في أوروبا في كازان مجمع لجميع المواسم بمساحة 5.5 ألف متر مربع. م. مع موجة اصطناعية قد تظهر في شبه جزيرة القاطرة. يتم تضمين إنشائها في برنامج تطوير المناطق الساحلية

وسيصبح المركز الرياضي، الذي سيتم تحديد مفهومه المعماري بناءً على نتائج مسابقة دولية، عنصرًا أساسيًا في المجموعة المستقبلية وأكبر قاعدة تدريب في أوروبا للرياضيين والشباب من الطراز العالمي.

وأضاف إلسور ميتشين، عمدة مدينة كازان: "سيصبح المجمع الجديد مكانًا للمسابقات المرموقة تحت رعاية الاتحادات الرياضية الدولية ومنصة يتم اتخاذ الخطوات الأولى نحو تحقيق إنجازات عظيمة".

كما يعد إنشاء مركز الرياضات المائية جزءًا من المشروع الكبير "قازان - مدينة مائية"، والذي يتضمن تطوير مدارس الرياضات المائية وتدريب المتخصصين في مجال النقل المائي والبيئة؛ إنشاء مجمعات النقل والترفيه والأماكن العامة المريحة - السدود والحدائق والشواطئ؛ ضمان إمكانية نقل الركاب بشكل مريح وآمن. سيتم وضع الشروط المرجعية للمتسابقين من قبل متخصصين من معهد تنمية مدينة كازان بمشاركة ممثلين عن المجتمعات النشطة والشركات والمواطنين.

وفي ديسمبر 2024، عُقدت الجلسات الإستراتيجية الأولى لمناقشة المبادئ الأساسية لتنمية المناطق الساحلية في قازان باستخدام مثال المناطق الفردية، تم تحديد المتطلبات الرئيسية للإقليم من حيث التنمية الحضرية وتطوير السياحة والترفيه والأنشطة التعليمية. في الجلسة الاستراتيجية التي عقدت في 8 فبراير 2025، في إطار منتدى كازانيش الدولي للهندسة المعمارية والإنشائية، ناقش الخبراء والمواطنون النشطون رؤية تطوير أراضي مركز الرياضات المائية المتطرفة.

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