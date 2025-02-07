حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

نظم مسئولي منتدي كازانيش للعمارة والبناء المنعقد في مدينة كازان عاصمة تتارستان الروسية، اليوم جولة لعدد من الصحفيين من مصر والهند والبرازيل، ودول أخرى، إلى كرملين كازان وهو أقدم مبنى موجود في الدولة.

تاريخ كرملين قازان

ويعد كرملين قازان (عاصمة جمهورية تتارستان) مقرا للحكم ومجمع للأديان، حيث تتمازج بانسجام المنارات الجميلة للمسجد الجامع "قول شريف"، مع الصلبان المذهبة لكاتدرائية البشارة، وتاريخ معماري وأثري، ويقع على الضفة اليسرى العليا لنهر الفولجا. ومبنى الكرملين بشكله الحالي شيد في عهد القيصر إيفان الرهيب.

وهو عبارة عن قلعة محاطة بسور مضلع الشكل غير منتظم هندسيا طوله 1800 متر فيه أبراج عديدة تطل على جميع الاتجاهات، في 5 أبراج منها توجد بوابات للدخول والخروج. من هذه الأبراج برج سباسكي الذي توجد فيه بوابة تعلوها ساعة كبيرة وهو أجمل أبراج السور، ويستخدمه السياح للدخول إلى الكرملين.

كان سور الكرملين أول الأمر خشبيا وفي القرن الـ12 أعيد بناؤه بالحجر وفي منتصف القرن الـ13، وبعد ثورة أكتوبر عام 1917 أصبح المقر الإداري لجمهورية تتارستان.

ذاتية الحكم، ومنذ عام 1992 المقر الرسمي لرئيس جمهورية تتارستان والوزارات والمؤسسات الرسمية.

قصر المحافظ

قصر المحافظ (حاليا المقر الرسمي لرئيس جمهورية تتارستان): شيد هذا القصر في الفترة بين أعوام 1848-1845 ليكون مقرا للمحافظ مع تخصيص جناح خاص للإمبراطور فيه. يتكون القصر من مبنى رئيسي أضيف إليه من الجهة الشمالية مبنى الخدمات. يتألف القصر من طابقين مع قبو وطابق علوي مسقف يستخدم كمخزن. يرتبط مبنى القصر الرئيسي بمبنى كنيسة حلول الروح القدس بممر خاص من الطابق الثاني. يبلغ ارتفاع المبنى 28 مترا وأبعاده (40×56 م). واجهة القصر شبيهة بواجهة قصر الكرملين الكبير في موسكو

مسجد قول شريف

يقع المسجد في الجزء الغربي من الكرملين في فناء المدرسة القديمة وحدد اتجاه القبلة نحو مكة المكرمة بدقة متناهية باستخدام القمر الصناعي. شيد المسجد خلال أعوام 2005-1996 وافتتح أثناء الاحتفالات المقامة بمناسبة الذكرى الألفية لتأسيس مدينة قازان. تتفق كافة الروايات على أن جامعا بنفس الاسم شيد في الكرملين في القرن الـ16 فيه مدرسة واحتوى على 8 منارات وكان قول شريف آخر إمام لهذا الجامع وكان يحظى باحترام الأهالي والسلطات.

يعتبر مسجد قول شريف المسجد الرئيسي ويبين منظر المبنى من فوق تقاطع مضلعين مربعين بزاوية تعادل 45 درجة مكونة مضلعا ثماني الزوايا أي أن المبنى متناظر تماما، أما الجدران فنتجت عن تقاطع أقواس مدببة الوسط وهي مؤطرة بآيات من القرآن الكريم محفورة في الرخام ومحاطة بزخرفة جميلة، النوافذ مزينة بزجاج ملون. تعلو قاعة المسجد قبة ارتفاعها 36 مترا فيها نوافذ على شكل زهرة الخزامى وهي بذلك شبيهة بقبعة خانات قازان.

وبنيت حول القبة 8 منارات موزعة على زوايا المبنى وتنتهي بهلال ويبلغ ارتفاع أربع منها 57 مترا أما الأربع الأخرى فارتفاعها أقل من ذلك.

ويتكون المسجد من الداخل من 5 طوابق من ضمنها الطابقان الأرضي والخدمي. يحتوي الطابق الأرضي على مغاسل وبهوا للنساء ومتحف تاريخ الإسلام. ويتضمن المبنى أيضا شرفة للنساء. استخدمت في تزيين المبنى من الداخل لوحات خزفية وفسيفساء وأخشاب مزخرفة أما واجهته فكسيت بالرخام والغرانيت وأرضيته من خشب البلوط وفرشت بسجاد إيراني، ويتسع المسجد لـ1500 شخص في حين تتسع الساحة الواقعة أمامه لـ10000 شخص.

مجمع كاتدرائية البشارة

مجمع كاتدرائية البشارة: يعتبر هذا المجمع أضخم مباني كرملين قازان ويقع في القسم الشمالي – الشرقي منه. يتكون المجمع من مبنى كاتدرائية البشارة التي شيدت عام 1562 ومبنى بيت الأساقفة ومبنى قاعة اجتماعات المجمع الكنسي. كان مبنى الكاتدرائية أول الأمر خشبيا واكتمل بناؤه في غضون 3 أيام، حيث أمر القيصر إيفان الرهيب بعد أن احتل قازان ببناء الكنيسة وحدد شخصيا موقعها. في عام 1562 أعيد بناء الكاتدرائية باستخدام الحجر. وأدخلت في أعوام 1691و1736 و1843-1835 و1970-1980 تعديلات على شكل وتصميم المبنى وأجريت عليه ترميمات وعمليات صيانة خلال أعوام 2005-1996.

برج سيويومبيكي

أشهر معالم مدينة قازان ورمزها المعماري كما أنه رمز جمهورية تتارستان أيضا. كان البرج مخصصا لمراقبة المنطقة المحيطة بالكرملين على الرغم من أنه ليس جزءا من سور الكرملين، بل يقع على أعلى نقطة فيه. هذا البرج هو أحد أعلى أبراج أوروبا، حيث يبلغ ارتفاعه 58 مترا أي هو أعلى بمقدار مرتين من برج بيزا المائل في إيطاليا. كما أنه أحد الأبراج المائلة في العالم، حيث يبلغ مقدار انحرافه عن المحور العمودي 1,98 م. لم يتمكن عقصر المحافظ (حاليا المقر الرسمي لرئيس جمهورية تتارستان): شيد هذا القصر في الفترة بين أعوام 1848-1845 ليكون مقرا للمحافظ مع تخصيص جناح خاص للإمبراطور فيه. يتكون القصر من مبنى رئيسي أضيف إليه من الجهة الشمالية مبنى الخدمات. يتألف القصر من طابقين مع قبو وطابق علوي مسقف يستخدم كمخزن. يرتبط مبنى القصر الرئيسي بمبنى كنيسة حلول الروح القدس بممر خاص من الطابق الثاني. يبلغ ارتفاع المبنى 28 مترا وأبعاده (40×56 م). واجهة القصر شبيهة بواجهة قصر الكرملين الكبير في موسكو

كما أنه رمز جمهورية تتارستان أيضا. كان البرج مخصصا لمراقبة المنطقة المحيطة بالكرملين على الرغم من أنه ليس جزءا من سور الكرملين، بل يقع على أعلى نقطة فيه. هذا البرج هو أحد أعلى أبراج أوروبا، حيث يبلغ ارتفاعه 58 مترا أي هو أعلى بمقدار مرتين من برج بيزا المائل في إيطاليا. كما أنه أحد الأبراج المائلة في العالم، حيث يبلغ مقدار انحرافه عن المحور العمودي 1,98 م. لم يتمكن علماء الآثار حتى الآن من تحديد تاريخ بناء البرج بصورة نهائية.

أسطورة البرج

وهناك أساطير عديدة حول تاريخ وسبب بناء البرج، منها أن الملكة سيويومبييك أقامته تخليدا لذكرى علماء الآثار حتى الآن من تحديد تاريخ بناء البرج بصورة نهائية.

وهناك أساطير عديدة حول تاريخ وسبب بناء البرج، منها أن الملكة سيويومبييك أقامته تخليدا لذكرى زوجها الذي وافاه الأجل عام 1549 وأسطورة ثانية تقول إن القيصر إيفان الرهيب بعد إخضاعه قازان عام 1552 طلب يد سيويومبييك فرفضت أول الأمر وبعد أن هددها القيصر بهدم المدينة طلبت منه بناء برج خلال سبعة أيام بعد ذلك ستقبل به زوجا. بعد أن نفذ القيصر طلبها، صعدت الى أعلى البرج ورمت بنفسها من هناك. وتبقى هذه الأساطير بدون براهين ودلائل علمية.

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