عمرو موسى: 2025 بداية المرحلة الثانية من تغيير الشرق الأوسط بعد أحداث 2011

قال عمر موسى وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن "التحديات كثرت وتعددت وأصبح الموقف الإقليمي والدولي معقدا ولم يعد سهلا، وليس شرطا أن الحلول من خارج الصندوق أفضل من داخله".

ولفت خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "مصر هي العقل وتتصرف للتعامل مع المشكلات المحيطة، وهي قوية طالما نظامها الداخلي صلب وقوي ومرتب، ومصر كدولة متوسطة في المنطقة مثل تركيا والبرازيل لكن لها موقع جغرافي وتاريخي لذا يجب إعادة دورها التاريخي الذي حاولت كثير من القوى أن تسلب منها هذا الحق".

قدر مصر في المنطقة العربية والشرق الأوسط

وتابع: "لا أعتقد أن شيئا كبيرا يمكن أن يحدث في المنطقة العربية والشرق الأوسط دون أن توافق عليه مصر وتشارك فيه، وهذا أمر يطمئننا، وهنا أتحدث بلسان المواطن العربي الذي يتساءل عن دور مصر وكلمتها ورأيها وقدرتها، نحن كمصر تحت أعين مراقبة لنا في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، وكنا مصدرا للقوة الناعمة علما وتعليما وفنا وإبداعا وإنتاجا، وهذا ما يجب أن تعود مصر إليه، وأرى أن هناك بدايات التغيير والتطوير والنشاط الداخلي أصبح ملموسا، وهذا النشاط الداخلي يجعلنا نسير على الطريق السليم من باب إدارة السياسة الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن كل من حولنا في حالة اضطراب كبير للغاية، سواء ليبيا أو السودان وفلسطين ومنطقة البحر الأحمر وإسرائيل هي كذلك في حالة اضطراب أيضا.

أحداث الشرق الأوسط برؤية عمرو موسى

وأوضح أن ما يجري في مصر تعليميا واقتصاديا وفنيا مراقب من الخارج بشكل دقيق، نحن أمام إعادة ترسيم الشرق الأوسط وأؤكد المرحلة الأولى من التغيير كانت سنة 2011 بخطة الفوضى الخلاقة، واليوم دخلنا في الفصل الثاني أو المرحلة الثانية في تغيير الشرق الأوسط سنة 2025، الإقليم والمنطقة تمر بالمرحلة الثانية، وما يحدث هذا العام مواز ومشابه لما حدث في 2011 ولكنه أكثر توضيحا، أو ما يسمى بالهلال الخصيب الذي بدأ بالعمل على استبعاد فكرة القضية الفلسطينية وعدم بقائها أو تصفيتها نهائيا وهذا ما صرح به نتنياهو أو ترامب وهذا كلام فارغ لأن ابعاد القضية الفلسطينية أبعد بكثير مما يظنه نتنياهو وترامب".



وواصل:"القضية الفلسطينية لم تنته وتظل موجودة وتطارد الكل ما لم تصل الي حل معقول، ونرى من ضمن المخطط ما يحدث في لبنان، ومحاول بث الفوضى في الأردن كدولة مرتبة ومنظمة بتهجير مليون فلسطيني اليها ويجب أن تقف مصر والسعودية ضد هذا المخطط".

تصريحات نتنياهو

وأكمل:"نتنياهو وحكومته وتياره لا يسعى إلي السلام في المنطقة واعتقد ان بنيامين سيرحل خلال فترة زمنية، ثم بأي منطق رئيس يصرح بأنه سيغير المنطقة بأكملها".



قدرة وإمكانيات إسرائيل في تغيير المنطقة

وأكد:"إسرائيل لا تستطيع أن تغير أو تقوم بدور قيادي، ولا تستطيع أن تعيش العيشة الطيبة إلا بمساعدة من الغرب وبالتحديد أمريكا وهي ليست بالقوة التي تمكنها من تغيير أي موقف بدليل ما حدث من قوة صغيرة من المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، لا أقلل من حجم إسرائيل من تقدم علمي واقتصادي ولكنه كله مصنوع ولولا مساعدات من الغرب وحماية واضحة في مجلس الأمن لما بقت".

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