المجتمع المدني والقطاع الخاص في قلب المشهد، الحكومة تضع استراتيجية رمضان

في إطار استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة خطط ضبط الأسواق ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

شراكة متكاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع

أكد رئيس الوزراء أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة لضمان استقرار السوق خلال الشهر الكريم، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار، مع تكثيف حملات التفتيش لضمان الالتزام بالضوابط المحددة.

ووجه مدبولي المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لحالة الأسواق، والعمل على تفعيل آليات رقابية صارمة لمنع أي ممارسات احتكارية، مع التأكيد على توفير السلع في المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة.

دور القطاع الخاص في دعم الأسواق

أشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في ضبط الأسواق من خلال توفير السلع بكميات كافية، والمشاركة في المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقديم المنتجات بأسعار تنافسية، خاصة عبر معارض "أهلًا رمضان"، التي سيتم التوسع في إقامتها لتشمل جميع المحافظات، مع منح تسهيلات للعارضين لضمان استمرارية الإمدادات السلعية.

المجتمع المدني.. شريك في تحقيق الأمن الغذائي

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر الفضيل، حيث ستتم زيادة برامج توزيع السلع الغذائية المجانية والمخفضة، وتوسيع نطاق المبادرات الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

مخزون استراتيجي مطمئن وتوسيع مبادرة "سوق اليوم الواحد"

استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدة توافر كميات كافية من القمح، السكر، الزيت التمويني، الأرز، المكرونة، واللحوم المجمدة لتغطية احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة.

كما تم توجيه المحافظين إلى توسيع تجربة "سوق اليوم الواحد"، خاصة في القرى والمناطق النائية، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة مباشرة للمواطنين، والحد من استغلال بعض التجار للأوضاع الموسمية.

رقابة مشددة لضمان استقرار الأسواق

وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار أو التلاعب بالمخزون السلعي. كما شدد على استمرار الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالأسعار المحددة ومنع الاحتكار.

استعدادات متكاملة لعبور رمضان بلا أزمات

اختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسواق، وأن التنسيق المستمر بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني سيضمن توفير السلع بأسعار مناسبة، وتأمين احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم دون أي أزمات.

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