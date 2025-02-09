الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

توجيهات عاجلة للمحافظين، كيف تستعد الحكومة لشهر رمضان؟

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات عاجلة للمحافظين بشأن الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار

أكد رئيس الوزراء على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار بشكل يومي لضمان استقرارها، ومنع أي محاولات لرفعها بشكل غير مبرر. وشدد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين، مع تكثيف الحملات التفتيشية لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة.

"سوق اليوم الواحد" يصل إلى القرى

وفي خطوة تهدف إلى توفير السلع بأسعار عادلة، وجه مدبولي بتوسيع تجربة "سوق اليوم الواحد" في مختلف المحافظات، لتشمل القرى والمناطق النائية، مما يضمن وصول السلع إلى المواطنين مباشرة من المنتجين، ويحد من استغلال الوسطاء.

توفير السلع وتوسيع معارض "أهلًا رمضان"

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خطة الحكومة لضمان توافر السلع الغذائية، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح، السكر، والزيت التمويني مطمئن. وأكدت على التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" وتقديم التسهيلات اللازمة للتجار لضمان استمرار الإمداد السلعي بأسعار مخفضة.

جهود متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص

شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة خلال الشهر الكريم. كما طالب المحافظين بتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التدفق المستمر للسلع، وعدم حدوث أي أزمات في الأسواق.

حملات تفتيش مكثفة وقرارات حاسمة

وجه مدبولي بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لضمان تنفيذ قرارات ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تؤثر على استقرار السوق.

استعدادات شاملة لضمان رمضان بلا أزمات

أكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في الأسواق، وأن الأجهزة الرقابية ستواصل عملها على مدار الساعة لضمان استقرار الأسواق وخدمة المواطنين خلال الشهر الفضيل.

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