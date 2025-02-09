الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب السواحل التركية

زلزال يضرب تركيا،
زلزال يضرب تركيا، فيتو

أعلنت إدارة الكوارث التركية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب السواحل التركية من ناحية بحر إيجة.

زلزال  بقوة 5.1  ريختر يضرب تركيا 

وقالت إدارة الكوارث التركية  في بيانها، إن موقع الزلزال  في البحر المتوسط، وعلى خط عرض 36.76306 شمالًا، وخط الطول: 25.87722 شرقًا، بعمق  7 كم.

ويوم الجمعة الماضية تعرضت تركيا زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر بحر إيجة غرب البلاد، وفقا لما أعلنته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".


ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح البحر، وفقا لبيان صادر عن "آفاد".

وأشارت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى أن الزلزال لم يخلف أي أضرار أو إصابات.

ويأتي هذا الزلزال كجزء من سلسلة زلازل متتالية ضربت منطقة بحر إيجة منذ 28 يناير الماضي، حيث تراوحت قوة الهزات السابقة بين 4.1 و4.8 درجات على مقياس ريختر.

ومنذ أيام، تشهد منطقة جزر سيكلاديز وخاصة سانتوريني اليونانية الواقعة جنوب بحر إيجة وقوع زلازل متكررة أثارت مخاوف من احتمال ارتباطها بنشاط بركاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تركيا السواحل التركية بحر إيجه مقياس ريختر ادارة الكوارث والطوارئ التركية

مواد متعلقة

زلزال يضرب بحر إيجة غرب تركيا

سفير أنقرة بالقاهرة ضيف معرض الكتاب للتحدث عن تركيا وتحديات المنطقة غدا
ads

الأكثر قراءة

تشمل زيادة الأجور والمعاشات، متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

تزوير أوراق للحصول على أرض، بوسي شلبي تكشف تفاصيل جديدة عن شائعة طلاقها

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

لأول مرة في مصر، القومي للأجور يقرر تطبيق نظام الأجر بالساعة

تعرف على سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

بعد وفاتها، كل ما تريد معرفته عن مرض الممثلة السورية إنجي مراد

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

جماهير ليفربول تطالب بطرد 3 لاعبين بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

منوعات

المزيد

100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

وفاة شاب تونسي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن قبل أيام

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد 9-2-2025

تعرف على سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الإسلام أنصف المرأة في الميراث (فيديو)

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان (فيديو)

ما صحة الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية