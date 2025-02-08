زلزال يضرب بحر إيجة غرب تركيا

هز زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر بحر إيجة غرب تركيا مساء الجمعة، وفقا لما أعلنته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".



ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح البحر، وفقا لبيان صادر عن "آفاد".

وأشارت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى أن الزلزال لم يخلف أي أضرار أو إصابات.

ويأتي هذا الزلزال كجزء من سلسلة زلازل متتالية ضربت منطقة بحر إيجة منذ 28 يناير الماضي، حيث تراوحت قوة الهزات السابقة بين 4.1 و4.8 درجات على مقياس ريختر.

ومنذ أيام، تشهد منطقة جزر سيكلاديز وخاصة سانتوريني اليونانية الواقعة جنوب بحر إيجة وقوع زلازل متكررة أثارت مخاوف من احتمال ارتباطها بنشاط بركاني.

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