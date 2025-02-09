رئيس التنشيط السياحي يكشف أعداد السائحين المستهدفة في عام 2025

كشف الدكتور عمرو القاضي رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، عن أعداد السائحين الأجانب في مصر خلال الموسم السياحي 2025.

أعداد السائحين في 2025

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: نتوقع زيادة عدد السائحين إلي 17 مليون سائح خلال عام 2025.

دور زاهي حواس

ولفت إلي أن زاهي حواس يقوم بمجهود كبير في الترويج للسياحة المصرية من خلال محاضراته الخارجية، إلي جانب فيديوهات اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست.

تنشيط السياحة

وتابع: نعمل على جذب أسواق جديدة مثل البرتغال وبولندا ودولا من آسيا لزيادة أعداد السائحين الأجانب في مصر.

وعقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من اللقاءات المهنية مع مجموعة من كبار منظمي الرحلات العاملين بالسوق الإسباني والأسواق السياحية الأخرى المستهدفة، وذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 الذي تُقام فعالياته حاليًا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

لقاءات رئيس هيئة تنشيط السياحة بالمعرض السياحي الدولي بإسبانيا

وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاستماع إلى مقترحات وأراء منظمي الرحلات بما يساهم في نمو حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية.

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