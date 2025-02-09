الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

حبس صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه فى دمياط حصيلة تجارة العملة

غسل الاموال
غسل الاموال

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه فى دمياط حصيلة تجارة العملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

غسل 100 مليون جنيه فى دمياط حصيلة تجارة العملة 

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ  100 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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