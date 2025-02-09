بسبب روسيا والصين، وزير الدفاع الأمريكي يدعو إلى تحديث الثالوث النووي

دعا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال مقابلة صحفية أجراها اليوم الأحد، إلى ضرورة أن تولي واشنطن اهتماما كبيرا لتحديث ترسانتها النووية ونظام الدفاع الصاروخي الخاص بها.

وزير الدفاع الأمريكي يدعو إلى تحديث الثالوث النووي



وقال هيجسيث إن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة من قبل القوى النووية العالمية، مثل روسيا والصين، تتطلب تعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "روسيا تمتلك ترسانة نووية ضخمة. والصين تسارع لبناء ترسانتها النووية - مئات الأسلحة النووية الجديدة عامًا بعد عام. نحن بحاجة إلى تحديث ثالوثنا النووي - على الأرض وفي البحر وفي الجو".

القبة الحديدية لأمريكا

وتابع:أن هذا التحديث يشمل أيضا نظام الدفاع الصاروخي، الذي أشار إليه باسم "القبة الحديدية" أو "القبة الذهبية"، في إشارة إلى خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء نظام دفاع صاروخي متطور.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الإدارة تعتزم إدراج اعتمادات مالية لإنشاء نظام الدفاع الصاروخي الجديد في ميزانية العام المالي 2026.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" في 30 يناير الماضي، فإن النظام الجديد الذي يُطلق عليه اسم "القبة الحديدية لأمريكا"، يتضمن نشر وسائل اعتراض في الفضاء الخارجي مزودة بأشعة ليزر لتدمير الأسلحة النووية المعادية.

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