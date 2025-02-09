التموين: حملات رقابية مشددة على المحال خلال فترة الأوكازيون الشتوي

قال ياسر حنفي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين في الجيزة، إن هناك حملات يومية تتم على كافة الأسواق، خلال فترة الأوكازيون الشتوي، وتم رصد عدد من المخالفات تتضمن عدم الحصول على تصريح من مديرية التموين طبقَا للتوجيه الوزاري الخاص بذلك.

وأشار محيي الدين إسماعيل مدير عام الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، إلى أنه يتم التشديد على المحال المشاركة في الأوكازيون بضرورة وجود فواتير بيعية قبل التخفيضات للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية خلال فترة انعقاد الأوكازيون.

كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025 اعتبارًا من 3 فبراير الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأشار فاروق إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداَ أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل ايضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية ايضًا.

كما وجه وزير التموين مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

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