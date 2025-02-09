القومي للأجور يوضح موقف أصحاب الأعمال غير القادرين على تطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه

قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، إنه وفقا لقرارات الحد الأدنى للأجور سيتم وضع أجر للساعة بحيث لا تقل عن 28 جنيها.

تفهم الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: جميع أصحاب الأعمال متفهمين للأوضاع والظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص وبناءًا على ذلك خرج قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ7000 جنيها.



زيادة الحد الأدنى للأجور

وأكد: أنه لا يوجد استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والقطاع قادر على تمويل تلك الزيادات التي تم إقرارها في الحد الأدنى للأجور 7000 جنيها.



نسبة أصحاب الأعمال غير القادرين على تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أن نسبة أصحاب الأعمال غير القادرين على تطبيق الحد الأدنى للأجور 7000 جنيها لن تزيد عن 1% وسيتم دراسة أوضاعهم المالية.

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