القومي للأجور: لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه اعتبارا من مارس (فيديو)

قال هشام فؤاد عضو المجلس القومي للأجور: إنه سيكون هناك حملات تفتيش من التأمينات ووزارة العمل لضمان التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بـالقطاع الخاص بدءًا من مارس المقبل.

موقف الممتنعين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

ولفت: إلى أن صاحب العمل الذي يمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه سيتم مراجعة ظروفه وما إذا كان صاحب يمر بضائقة مالية أو يعاني من ظروف قهرية.



موقف أصحاب الأعمال من رفع الحد الأدنى للأجور

وتابع: "جميع أصحاب الأعمال يشعرون بظروف البلد والناس وجميع من حضروا في اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم متعاطفين مع العاملين".

زيادة الحد الأدنى للأجور، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

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