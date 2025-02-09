أشرف صبحي يستعرض استعدادات معرض“سبورتس إكسبو” والمؤتمر الدولى لكرة القدم

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمتابعة آخر التحضيرات الخاصة بتنظيم مصر المعرض الرياضي الدولي “سبورتس إكسبو”، والذي من المقرر ان يقام خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الرياضة من مختلف الدول بالإضافة إلى استضافة المؤتمر الدولى لكرة القدم Soccerex MENA.

تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات اللوجستية والفنية لضمان تنظيم المؤتمر بأعلى معايير الاحترافية، بالإضافة إلى بحث أجندة الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أن المعرض والمؤتمر يمثلان منصة دولية رائدة تعكس مكانة مصر كوجهة عالمية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، كما يعد فرصة هامة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة العاملة في المجال الرياضي، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة الرياضة محليًا ودوليًا.

وأكد حرص الوزارة على أن تكون النسخة القادمة من "سبورتس إكسبو" مختلفة، وتواكب التطورات العالمية في المجال الرياضي، وتوفر بيئة حوارية تجمع بين المستثمرين ورواد الصناعة الرياضية، مما يتيح فرصًا كبيرة للتبادل الفكري والتجاري، ويعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للفعاليات الرياضية الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة المؤتمر الدولي لكرة القدم Soccerex MENA في مصر ضمن فعاليات معرض سبورتس إكسبو، هو نافذة على مستقبل الرياضة في مصر والمنطقة، ويعكس إهتمامها بالرياضة ويساهم في تطوير الصناعة الرياضية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجال الرياضي، ويعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية وبيئة جاذبة للإستثمار الرياضي، نحو مستقبل مشرق للرياضة المصرية.

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة

فيما فتح مسئولو وزارة الشباب والرياضة، تحقيقا في واقعة اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من مخازن الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في الواقعة.

واكتشف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، اختفاء ما يقارب 85 من أجهزة الحاسب الآلي من أحد مخازن الوزارة، وذلك بعد جردها قبل أسابيع، ليتم فتح تحقيق داخلي في الواقعة، من قبل الشئون القانوني بالوزارة.

وفجرت التحقيقات مفاجأة بأن أصابع الاتهام تشير إلى أحد موظفي الوزارة، يدعى “ص ع ص” الذي كان يدخل المخزن بشكل يومي حاملا حقيبة ثم يغادر بعدها بدقائق، لتكتشف التحقيقات اختفاء بعض أجهزة التابلت أيضا، ليقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر.

كما قدمت الشئون القانونية توصية إلى وزير الشباب والرياضة بإحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، بهدف معاقبة المخطئ واستعادة الأجهزة المختفية.

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