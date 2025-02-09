الأحد 09 فبراير 2025
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اقتصاد

لأول مرة في مصر، القومي للأجور يقرر تطبيق نظام الأجر بالساعة

نظام العمل بالساعة
نظام العمل بالساعة في مصر

أعلن المجلس القومي للأجور، وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، لأول مرة بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيها صافيا في الساعة، وذلك وفقا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

 

 تطبيق نظام الأجر بالساعة 

وجاء ذلك على هامش ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وقرر المجلس خلال الاجتماع، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص  ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

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وتم رفع الحد الأدني للأجور تدريجيًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ الحد الأدنى بقيمة 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وتبع ذلك زيادة إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024.

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القومي للاجور المجلس القومي للأجور المشاط ومي تطبيق نظام الأجر بالساعة نظام الأجر بالساعة

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