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ثقافة وفنون

بوسي شلبي: يجب تفعيل الحجز الإلكتروني لعروض المسرح المصري وتصويرها

الإعلامية بوسي شلبي
الإعلامية بوسي شلبي من المؤتمر، فيتو

تحدثت الإعلامية بوسي شلبي عن حال المسرح المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك عددا من التحديات تواجهه أبرزها المقابل المادي الزهيد للنجوم. 

الإعلامية بوسي شلبي 

وقالت بوسي شلبي خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده أبطال مسرحية مش روميو وجولييت للكشف عن مفاجآت من العرض للجمهور: "أنا عشت أيام لما كان المسرح في القمة".

وأضافت: "ويجب أن يكون هناك حجز أون لاين للعروض، وليس من شباك المسرح فقط خاصة مع غلاء أسعار المواصلات.. كذلك يجب تسجيل وتصوير العروض المسرحية عشان يظل رصيد المكتبة المسرحية به زخم.. وعشان منجيش بعد 20 أو 30 سنة منلاقيش رصيد لينا". 

وتابعت: "يجب التسويق للمسرح وجيبوا فلوس.. لأن النجوم بتهرب بسبب قلة المقابل المادي". 

مسرحية مش روميو وجولييت 

العرض مستوحى من نص "روميو وجولييت" لوليام شكسبير، بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، ونخبة من فناني فرقة المسرح القومي، المسرحية صياغة شعرية أمين حداد، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومي كمال، دعاية محمد فاضل، إعداد عصام السيد ومحمد السوري، وإخراج عصام السيد. 

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الإعلامية بوسي شلبي مسرحية مش روميو وجولييت مش روميو وجولييت المسرح القومي

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