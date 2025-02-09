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اقتصاد

وزير العمل: العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيها للعاملين بالقطاع الخاص

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أكد محمد جبران وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.

تحسين دخل العامل وضمان حقوقه

وأشار جبران، في كلمته على هامش اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

 

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رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

 

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص  ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025.

وتم رفع الحد الادني للأجور تدريجيًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ الحد الأدنى بقيمة 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وتبع ذلك زيادة إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024.

جاء ذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

ويعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.

 

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