الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يترقب قرار كولر بشأن محمد شوقي

كولر
كولر

يترقب النادي الأهلي القرار النهائي من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن الموافقة على تعيين محمد شوقي نجم الأهلي السابق في منصب مساعد المدير الرياضي ومديرا للكرة خلال الفترة القادمة. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على حارس مرمي الفريق في مباراة غزل المحلة المرتقبة بعد غد الثلاثاء. 

وعلمت فيتو أن محمد الشناوي سيستمر في تشكيل الأهلي الأساسي أمام المحلة بعد مشاركته أساسيا في مباراة بتروجيت الأخيرة. 

كشف مصدر داخل الأهلي موقف النادي من تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الذي وقع رسميًا لنادي الشمال القطري، مؤكدا أن هذا الملف تم إغلاقه واللاعب سيكون خارج النادي نهاية الموسم بعد أن اختار عرض الشمال ورفض التجديد للنادي الأهلي ولا توجد محاولات لإعادة الأمور من جديد بين النادي واللاعب. 

قال مصدر داخل الأهلي: إن محاولات تجهيز وسام أبو علي مهاجم الفريق للحاق بمباراة الزمالك يوم ٢٢ فبراير الجاري مستمرة، خاصة وأن اللاعب ما زال في حاجة إلى عشرة أيام على الأقل من أجل إعلان جاهزيته على أن يكون وقتها القرار الفني لمارسيل كولر بشأن ضمه من عدمه لقائمة المباراة. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس. 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي  الخميس الماضي على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي محمد شوقي

مواد متعلقة

هل يجدد الأهلي مفاوضات الإبقاء على أكرم توفيق؟

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم

ads

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

بن غفير يدعو للبدء فورًا في تعزيز الهجرة الطوعية: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

منوعات

المزيد

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

فرصة لشراء السكر قبل رمضان، سعر الكيلو للمستهلك اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 9-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

4 آلاف جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

ترتيب محمد صلاح بين هدافي ليفربول التاريخيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية