الأهلي يترقب قرار كولر بشأن محمد شوقي

يترقب النادي الأهلي القرار النهائي من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن الموافقة على تعيين محمد شوقي نجم الأهلي السابق في منصب مساعد المدير الرياضي ومديرا للكرة خلال الفترة القادمة.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على حارس مرمي الفريق في مباراة غزل المحلة المرتقبة بعد غد الثلاثاء.

وعلمت فيتو أن محمد الشناوي سيستمر في تشكيل الأهلي الأساسي أمام المحلة بعد مشاركته أساسيا في مباراة بتروجيت الأخيرة.

كشف مصدر داخل الأهلي موقف النادي من تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الذي وقع رسميًا لنادي الشمال القطري، مؤكدا أن هذا الملف تم إغلاقه واللاعب سيكون خارج النادي نهاية الموسم بعد أن اختار عرض الشمال ورفض التجديد للنادي الأهلي ولا توجد محاولات لإعادة الأمور من جديد بين النادي واللاعب.

قال مصدر داخل الأهلي: إن محاولات تجهيز وسام أبو علي مهاجم الفريق للحاق بمباراة الزمالك يوم ٢٢ فبراير الجاري مستمرة، خاصة وأن اللاعب ما زال في حاجة إلى عشرة أيام على الأقل من أجل إعلان جاهزيته على أن يكون وقتها القرار الفني لمارسيل كولر بشأن ضمه من عدمه لقائمة المباراة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي الخميس الماضي على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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