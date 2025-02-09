تثبيت أم تخفيض، سيناريوهات اجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى القادم

الفيدرالى الأمريكى، أظهر التضخم في الولايات المتحدة علامات ضئيلة على الزخم الهبوطي في بداية العام، في حين دعم نمو الوظائف الصحي الاقتصاد، ما يقوي موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

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الفيدرالى الامريكى - فيتو

مرونة الاقتصاد واندفاع مسؤولي البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض



من المرجح أن يسلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يقدم شهادته نصف السنوية للمشرعين يومي الثلاثاء والأربعاء، الضوء على مرونة الاقتصاد حسب “ الشرق بلومبرج ” كسبب رئيسي لعدم اندفاع مسؤولي البنك المركزي لمزيد من خفض تكاليف الاقتراض، ومع وجود الاقتصاد في وضع جيد، فإن لدى المسؤولين أيضًا الوقت لتقييم آثار التغييرات الجديدة في السياسة لإدارة ترمب على التجارة والهجرة والضرائب.

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الفيدرالى - فيتو

مكتب إحصاءات العمل المقرر

كما أنه من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.3 % في يناير للمرة الخامسة في الأشهر الستة الماضية.

ومقارنة بالعام السابق، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.1%، ورغم أن هذا الرقم أقل بشكل طفيف من الرقم السنوي لشهر ديسمبر، فإنه يمثل انخفاضًا بنحو 0.2% فقط عن منتصف العام الماضي .

تسارع تراجع التضخم بشكل كبير



جدير بالذكر بعد الانخفاضات الكبيرة خلال عام 2023 وأوائل 2024، وحسب “الشرق بلومبرج ” توقف تسارع تراجع التضخم بشكل كبير، كما انتعشت سوق العمل في أواخر العام الماضي. أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة نمو لوظائف في الأشهر الثلاثة حتى يناير بمتوسط 237 ألف وظيفة، وهو الأقوى لأي فترة مماثلة منذ أوائل عام 2023، كما يساعد هذا في تفسير سبب رضا مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي بعد خفضها بدرجة مئوية كاملة في عام 2024، علاوة على ذلك، فإن السياسات المقترحة من إدارة ترمب تخاطر بإبقاء التضخم مرتفعا.



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