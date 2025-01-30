الخميس 30 يناير 2025
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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بنهاية الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت  حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء  جلسة الخميس وأداء الأسواق الخليجية بعد أن ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وانتهجت مركزيات دول الخليج نفس النهج من التثبيت.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبه 0.9% وهي تقدر ب 10 نقاط ليثل الي 12439نقطة بقيم تداول جاوزت ال 9مليار ريال.

وفي الكويت

عاد مؤشر الكويت 50 الى الارتفاع حيث ارتفع بنسبه 0.20% وهي تقدر ب 15نقطة ليصل الي 7267نقطة بقيم تداول تجاوز 55مليون دينار.


وفي الامارات

ارتفعت مؤشرات الاسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.09% وهي تقدر ب 5نقاط ليصل الي 5136 نقطة.

 كما ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي حيث ارتفع بنسبه 0.16%وهي تقدر ب 16نقطة ليصل الي 9583نقطة  بقيم تداول اجماليه تجاوز 3مليار درهم.

 

أداء الأسواق الخليجية بتعاملات الثلاثاء 

وعن، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الثلاثاء “منتصف الأسبوع”.


المملكة العربية السعودية 

والبداية للمملكه العربية السعودية والتي عاد مؤشرها للارتفاع حيث ارتفع بنسبة 0.64% وهي تقدر بـ 78 نقطة ليصل إلى 12452 نقطة بقيم تداول تجاوز 10 مليارات ريال.


وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.45%وهي تقدر بـ 33 نقطة ليصل إلى 7229 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.
 

وفي الامارات 

ارتفعت مؤشرات الأسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.18%وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل الي 5200 نقطة، كما ارتفع مؤشر فوتسي أبو ظبي بنسبة 0.24% وهي تقدر بـ 24 نقطة ليصل الي 9574 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

 

أما عن  أداء الأسواق الخليجية في جلسة  الاثنين ثاني جلسات الأسبوع، والتي تباين أداء مؤشراتها ومالت للتواجد في المنطقة الحمراء.

 

مؤشر السوق السعودي 

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.37% وهي تقدر بـ46 نقطة ليصل إلى 12431 نقطة بقيم تداول تجاوز 9 مليارات ريال.


 الإمارات 

مالت مؤشرات الأسواق للتباين، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.04% وهي تقدر ب 5 نقاط ليصل الي 5227 نقطة، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة  0.08%وهي تقدر ب 8 نقاط ليصل إلى 9556 نقطة بقيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم.


 الكويت 

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.06% وهي تقدر بـ5 نقاط ليصل إلى 7256 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.

 

تداولات الأسبوع الماضي 

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه على  الرغم من تذبذب أسعار النفط وميلها للانخفاض إلا أن أغلب أسواق الخليج حققت مكاسب أسبوعية بدعم من حالة التفاؤل بالنتائج المالية السنوية للشركات والبنوك الكبرى.

حيث انخفضت أسعار خام برنت للجلسة السادسة على التوالي لتتكبد أطول موجة خسائر يومية في 5 أشهر بعد أن حث ترامب منظمة أوبك على خفض الأسعار.

 والبداية من الكويت

 تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2% في جلسة الخميس بضغط من جني الأرباح ليتنازل عن أعلى مستوياته في 10 أشهر بضغط من انخفاض سهمي أجيليتي وزين بنسبة 4% و2% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.9% ليحقق أعلى إغلاق أسبوعي في قرابة عامين عند 8165 نقطة.


وفي قطر

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% في جلسة الخميس ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو 3 أشهر بدعم من ارتفاع سهمي البنك التجاري وبنك قطر الوطني بنسبة 1.5% و0.6% على التوالي.


وكان البنك التجاري  أعلن عن أرباح فاقت التوقعات لعام 2024 كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة التوزيعات النقدية إلى 30% من رأس المال عن عام 2024 مقارنة مع 25% في العام الذي سبقه.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 1.8% مسجلًا أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من 3 أشهر.

 الإمارات

تباينت أسواق الإمارات خلال ختام آخر جلسات الأسبوع الجمعة حيث سجل مؤشر فوتسي أبوظبي ارتفاعًا بنحو 0.22% إلى مستويات 9563 نقطة، بينما هبط مؤشر دبي بـ 0.44% لينهي الجلسة عند مستويات 5225 نقطة.
 

أما عن الأداء الأسبوعي، فقد ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.25% وصعد فوتسي أبوظبي بـ 0.69%.


 المملكة العربية السعودية

أغلقت المؤشرات السعودية تداولات الخميس على تراجع جماعي بضغط من هبوط أسعار النفط وعمليات جني الأرباح.


 وواصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، بضغط من قطاع البنوك ليتراجع بنسبة 0.07% إلى 12345 نقطة.


وسجل المؤشر ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بأقل من 1%، مسجلًا أعلى إغلاق أسبوعي في نحو 4 أشهر.

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