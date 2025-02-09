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"غرفة الإسكندرية" تبحث تعزيز التعاون التجاري مع السفارة الأمريكية

الاسكندرية , فيتو
الاسكندرية , فيتو

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة  أحمد الوكيل،  سكوت يوزل، الوزير المفوض للشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية، ورانيا ميخائيل، الخبيرة التجارية الدولية بالسفارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية.

 

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جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس محمد فتح الله، ومحمود مرعي، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

تناول الاجتماع سبل دعم المنتجات المصرية وتوسيع نطاق نفاذها إلى الأسواق الأمريكية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، خاصة في ضوء اتفاقية الكويز والإمكانات التنافسية للصناعة المصرية، كما تم مناقشة آليات تذليل العقبات التجارية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للمصدرين المصريين لتعزيز قدراتهم التصديرية.

وأكد "الوكيل" أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي يعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، مما يتطلب زيادة التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.

من جانبه، أكد سكوت يوزل أن مصر تُعد مناخًا جاذبًا للاستثمار، بفضل التطورات الاقتصادية التي تشهدها والسياسات النقدية المرنة التي تدعم استقرار السوق. كما لفت إلى التحسن الملحوظ في استقرار العملة المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات. وأكد حرص السفارة الأمريكية على دعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

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الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية أحمد الوكيل بالسفارة الأمريكية ورانيا ميخائيل والولايات المتحدة

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