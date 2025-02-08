الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

7 صفقات جديدة لـ غزل المحلة خلال الانتقالات الشتوية

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

بعد غلق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية، أبرم مجلس إدارة غزل المحلة عدة صفقات خلال الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف زعيم الفلاحين في ظل المنافسات القوية التي يخوضونها الفريق في البطولات المحلية. 

وأعلن غزل المحلة خلال يناير تعاقده مع 7 صفقات في عدة مراكز مختلفة لتدعيم كافة خطوط الفريق. 

صفقات غزل المحلة

أحمد ياسين من البنك الأهلي على سبيل الإعارة 

وعبد الرحمن خالد جبنة من الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة 

 الفلسطيني موسى فراوي من البنك الأهلي 

 عماد ميهوب من بيراميدز على سبيل الإعارة

أحمد فوزي من بيراميدز على سبيل الإعارة

الفلسطيني محمود وادي من السويحلي الليبي انتقال نهائي لمدة موسمين ونصف. 

أحمد ياسر 

غزل المحلة يفوز على مودرن سبورت

حقق فريق غزل المحلة فوزًا هاما علي نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المحلة ضمن منافسات  الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمرو الجزار هدف التقدم لصالح المحلة في الدقيقة 11، ثم تعادل محمد هلال في الدقيقة 40 لفريق مودرن سبورت من ركلة جزاء. 

وتلقي محمود رزق لاعب فريق مودرن سبورت بطاقة حمراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على لاعب غزل المحلة. 

وفي الشوط الثاني سجل غزل المحلة هدفا عن طريق لاعبه عمرو الجزار قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل. 

وفي الدقيقة 81 نجح محمد علي بن حمودة من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز لزعيم الفلاحين.

موقف غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري الممتاز 

وبت النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 11 نقاط، حيث خاض 12 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 7، فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، حيث لعب 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 7.

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الأهلي البنك الاهلي بيراميدز محمود وادي

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