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رياضة

منتخب كرة الصالات النسائية ينقل تدريباته لصالة حسن مصطفى بأكتوبر

منتخب كرة الصالات
منتخب كرة الصالات النسائية، فيتو

نقل منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، بقيادة نادر رشاد، تدريباته إلى صالة حسن مصطفى اليوم الأحد، بعدما بدأ معسكره بالأمس في مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.

 

منتخب كرة الصالات للسيدات ينتظم في معسكر مغلق

وفى إطار الاستعداد لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، إنطلق أمس السبت، المنتخب الوطني في معسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس، تحت قيادة نادر رشاد المدير الفني، على أن ينتقل للتدريب والإقامة اعتبارًا من الغد بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يؤدى تدريباته على فترتين صباحية ومسائية حتى نهاية المعسكر يوم الأربعاء المقبل.

17 لاعبة في معسكر منتخب الصالات للسيدات

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للصالات للسيدات 17 لاعبة للانتظام في المعسكر، وهن:  تقي صبري خليل، إسراء الهيش عبدالرحمن، أسماء البسيوني المتولي، إسراء فرج فؤاد، منار حميد محمد، مني السيد محمد، إيمان حسن عبدالرحيم، ياسمين أحمد الخولي، زيزي يحيي، شروق إبراهيم جمعة، ندي مؤمن محمد، ندي إبراهيم الغريب، سهيلة حسين السعدني، بسملة فتحي محمد، جوي عماد عزيز، عبير حجاج، منة منصور.

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