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رياضة

انطلاق معسكر منتخب السيدات للصالات، وقرعة الأمم الأفريقية 25 مارس

منتخب كرة الصالات
منتخب كرة الصالات النسائية، فيتو

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إجراء قرعة أول بطولة للأمم الأفريقية للسيدات للصالات يوم 25 مارس المقبل، بمشاركة 9 منتخبات، والتى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، المغرب، السنغال، تنزانيا.

 ويجري تحديد المنتخب التاسع بمعرفة "كاف" ويصعد منها الأول والثاني في الترتيب لكأس العالم بالفلبين خلال نهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر المقبلين.

منتخب كرة الصالت للسيدات ينتظم في معسكر مغلق

وفى إطار الاستعداد لنهائيات البطولة، انتظم اليوم السبت، المنتخب الوطني في معسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس، تحت قيادة نادر رشاد المدير الفني، على أن ينتقل للتدريب والإقامة اعتبارًا من الغد بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يؤدى تدريباته على فترتين صباحية ومسائية حتى نهاية المعسكر يوم الأربعاء المقبل.
 

17 لاعبة في معسكر منتخب الصالات للسيدات

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للصالات للسيدات 17 لاعبة للانتظام في المعسكر، وهن: تقي صبري خليل، إسراء الهيش عبدالرحمن، أسماء البسيوني المتولي، إسراء فرج فؤاد، منار حميد محمد، مني السيد محمد، إيمان حسن عبدالرحيم، ياسمين أحمد الخولي، زيزي يحيي، شروق إبراهيم جمعة، ندي مؤمن محمد، ندي إبراهيم الغريب، سهيلة حسين السعدني، بسملة فتحي محمد، جوي عماد عزيز، عبير حجاج، منة منصور.

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