الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

ارتكب 21 جريمة، ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى لسرقة
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين وربة منزل - مقيمون بمحافظة الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".

نفذوا 21 جريمة..ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب
 عصابة  سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية 

  تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة  وجار  العرض على النيابة العامة.

 

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