الأغاخان الخامس يشكر الرئيس السيسي والحكومة على دعمها لجنازة والده

قدم الأمير الجديد رحيم الحسينى “الأغاخان الخامس” شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على الدعم اللامحدود الذى أظهرته الدولة المصرية لمؤسسة أغاخان والطائفة الإسماعيلية من خلال إنهاء الإجراءات المتعلقة بمراسم الجنازة والدفن فى أسرع وقت ممكن للأمير الراحل كريم أغاخان.

جاء ذلك أثناء استقبال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للأمير رحيم والوفد المرافق له لتقديم اعتزازه وشكره على ما تم تقديمه من تيسيرات ودعم ساهم فى إخراج مراسم الجنازة والدفن للأمير الراحل فى أبهى صوره وبما يليق بمكانة الدولة المصرية.

وأشاد بجهود محافظة أسوان بقيادة الدكتور إسماعيل كمال فى تنظيم المراسم بشكل متميز، وتناول لقاء إسماعيل كمال بالأمير رحيم بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ سبل التعاون بين شبكة الأغاخان ومؤسسة أم حبيبة والمحافظة خلال الفترة القادمة بضخ إستثمارات جديدة وتنفيذ مشروعات وحزمة من البرامج التنموية والمجتمعية التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء مفتاح مدينة أسوان للأمير رحيم الحسينى.

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