الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مستجدات المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة"

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، وبيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة"؛ وذلك لاستعراض مُستجدات المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للجهود المُكثّفة من قِبل الجانب الإماراتي بهدف سرعة الانتهاء من المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" في الموعد المُحدد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مخطط مدينة "رأس الحكمة" سيُمثل طفرة عمرانية هائلة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، كما أنه سيكون فرصة جيدة للغاية أمام الشركات المصرية في المجالات المختلفة، إلى جانب قدرته على توفير آلاف فرص العمل للمصريين خلال مراحل المشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على متابعة تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" مع مجموعة "مُدن القابضة" وفقًا للتوقيتات المُحددة، مؤكدًا دعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع.

بدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمشروع وحرصه على إنجاز خطة المشروع في توقيتاتها المُحددة.

وقال "الزعابي" إن مجموعة "مُدن القابضة" حققت تقدمًا كبيرًا في تصميم المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" منذ شهر أكتوبر 2024، مؤكدًا أن المشروع سيشهد تعاونًا كبيرًا بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، ويشمل ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري، وغيرها من الشركات في المجالات المختلفة، فضلًا عن توفير الآلآف من فرص العمل للمصريين.

وفي غضون ذلك، استعرض جاسم الزعابي ملامح المخطط الرئيسي لمشروع مدينة "رأس الحكمة"، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المشروع بدرجة عالية من الجودة والكفاءة تماثل أعلى المعايير العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة رأس الحكمة منطقة الساحل الشمالي الغربي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجموعة م دن القابضة

مواد متعلقة

التصالح في مخالفات البناء، توجيهات جديدة من رئيس الوزراء لضبط المنظومة

وزيرة التنمية المحلية: مخزون السلع الأساسية مطمئن والأسواق تحت الرقابة المشددة

مدبولي يُشدد على مواجهة مخالفات البناء ويتابع إجراءات التصالح

مدبولي يُوجه المحافظين بالمتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق

مدبولي: مشروع التغطية الصحية الشاملة حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة ومشاركة مجتمع بأكمله

رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

مستقبل الوظائف حتى 2030، كيف تعيد التكنولوجيا والمناخ والجيوسياسية تشكيل سوق العمل؟

رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية اليوم
ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

بعد غلق القيد، ميشالاك يصدم الزمالك ويشكو النادي في الفيفا بسبب مستحقاته

لن نترك شيئا للغزيين، جنود الاحتلال يحرقون مقتنياتهم قبل انسحابهم من محور نتساريم

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

100 مليون شجرة، توجيهات حكومية للمحافظين بالحفاظ على المظهر الحضاري

منوعات

المزيد

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية