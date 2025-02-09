مدبولي يُشدد على مواجهة مخالفات البناء ويتابع إجراءات التصالح

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، والذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التصدي بكل حزم لمخالفات البناء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لهذا الملف الحيوي، والذي يُعد من أولويات الحكومة لضبط النمو العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

متابعة مستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة متابعة المحافظين لملف التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من سير الإجراءات وفقًا للقوانين المعمول بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفات جديدة، موجّهًا المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي أعمال بناء غير مرخصة، مع التأكيد على استمرار الإزالة الفورية لأي تعديات تحدث بالمخالفة للقانون.

دعم جهود ميكنة إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في جهود ميكنة إجراءات التصالح، لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل التدخل البشري، بما يضمن الشفافية وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة.

كما أكد ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية في المحافظات والجهات المعنية لضمان تنفيذ قرارات التصالح بشكل يُحقق الأهداف المرجوة.

تشديد الرقابة لمنع التعديات الجديدة

ووجّه الدكتور مدبولي بضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المحافظات لمواجهة أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع هذا الملف عن كثب ولن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

جهود المحافظات في تنفيذ القرارات

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون الإجراءات المتخذة في هذا الملف، حيث أكدوا استمرار حملات التفتيش والرقابة لرصد أي مخالفات، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات جادة في إنهاء إجراءات التصالح للمباني التي ينطبق عليها القانون.

كما أكدوا التزامهم بتوجيهات رئيس الوزراء في التصدي للمخالفات بكل حزم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

إجراءات صارمة للحفاظ على التخطيط العمراني

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في خطتها لتنظيم العمران وفق رؤية شاملة تضمن القضاء على العشوائيات، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن ملف التصالح في مخالفات البناء لن يُسمح باستغلاله من قبل المخالفين، بل سيتم تطبيقه بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.

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