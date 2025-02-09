إطلاق حملات مكبرة لرفع كفاءة منظومة الإنارة قبل رمضان بكفر الشيخ

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أطلقت حملات مكبرة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بقري مركز بيلا، بإشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس المركز والمدينة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بنطاق القري، ضمن استعدادات كافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفي إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة ومضيئة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الحملات بدأت فعالياتها اليوم الأحد في قري مركز بيلا وفقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن، واستهدفت صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وإزالة الشدات والتوصيلات المخالفة وصيانة جميع الكشافات بمحيط المساجد والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والمساجد بنطاق الوحدات المحلية البالغ عددها 11 قرية علي مستوي مركز بيلا، بالتزامن مع الحملات الدورية بشوارع وأحياء ومختلف قطاعات المدينة.

تفاصيل صيانة الإنارة العامة بالقرب

وأضاف اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري العمل في قريتي الجرايدة وكفر العجمي علي مدار 48 ساعة عمل، ثم باقي القري تباعا البالغ عددها 11 قرية وفقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن، حيث تم عمل صيانه وشد الأسلاك الكهربائية داخل قرية الجرايدة، وصيانة جميع الكشافات بمحيط المساجد والمدارس والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، وزرع عمود جديد علي طريق «كفر العجمي - بيلا» بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر الشيخ، ومازال العمر مستمرًا علي الطريق المشار إليه حتي الانتهاء من صيانته بالكامل، مشددا علي انتهاء كافة الأعمال وفقا للخطة الموضوعة وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي أنّ هذه الأعمال ستسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان للمواطنين كما ستعزز من المظهر الحضاري للشوارع مشيرًا إلى أنه يتم متابعة مستوى الإنارة بشكل مستمر لضمان تحقيق أقصى استفادة، منوهًا إلى أن المحافظة ستظل تسعى جاهدة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

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