الأحد 09 فبراير 2025
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وزير التعليم العالي يلتقي عددا من أصحاب المصانع والشركات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بعدد من أصحاب المصانع والشركات؛ لمناقشة مردود الجامعة التكنولوجية على سوق العمل، بحضور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وذلك بمقر جامعة سمنود التكنولوجية.

وزير التعليم العالي يلتقي بعدد من أصحاب المصانع والشركات

وجاء الاجتماع على هامش الزيارة التفقدية للدكتور أيمن عاشور لجامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025.

وفي بداية الاجتماع، ثمن الدكتور أيمن عاشور الدعم غير المسبوق الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية؛ بهدف توطين التكنولوجيا، وسد الفجوة المتعلقة بتوافر التقنيين، والتكنولوجيين، والأيدي العاملة الماهرة المتخصصة بالمجالات التكنولوجية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تستهدف خلق فرص عمل للخريجين، وتمكين الأجيال القادمة من التعامل الناجح مع اقتصاد المستقبل، وإعداد جيل قادر على توظيف أحدث المجالات التكنولوجية، وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات التكنولوجية انضمت إلى التحالفات الإقليمية التي تضم المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والإنتاجية؛ لتعزيز التعاون المشترك، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى توقيع الجامعات التكنولوجية بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات، وإتاحة الفرصة أمام رجال الصناعة والشركات الصناعية لتبني ابتكارات طلاب الجامعات ودخولها حيز التنفيذ العملي.

وسلط الوزير الضوء على البرنامج التليفزيوني Genz الذي يُعد من أبرز مبادرات الوزارة لدعم شباب الجامعات، مشيرًا إلى أن البرنامج ليس مجرد مسابقة، بل هو رحلة من الإلهام، والتدريب، والدعم المادي والفني؛ لتحويل ابتكارات الطلاب إلى شركات ناشئة ناجحة، موضحًا أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية، تم مضاعفة مبلغ المبادرة إلى 100 مليون جنيه؛ مما يعكس إيمان الدولة بأهمية الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية الاطلاع والتعرف على مشروعات التخرج للطلاب، وتبني المشروعات المبتكرة والمتميزة وتقديم الدعم اللازم لها، بما سيعود بالنفع على تطوير الصناعة المحلية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

واستمع الوزير إلى آراء أصحاب المصانع والشركات بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة حول المهارات والخبرات التي يجب أن يتمتع بها خريجو الجامعات التكنولوجية؛ لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأعرب أصحاب المصانع والشركات عن سعادتهم بهذا الاجتماع المثمر، وعرضوا تطلعاتهم ومقترحاتهم حول التدريبات العملية والتطبيقية حتى يكون الطلاب قادرين على تلبية وظائف المستقبل، وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الجامعات التكنولوجية لتقديم تدريبات عملية بالمصانع والشركات، لتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل المعاصر والمستقبلي.

جدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية تُقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 3 مبان (المبنى الإداري - المبنى التعليمي - مبنى الورش والمعامل)، وملعبًا خماسيًّا، وبدأت الدراسة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة 3 برامج دراسية متميزة وهي: (برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي - برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة).

وفي سياق متصل، شهد الدكتور أيمن عاشور فعاليات استلام مبنى للجامعة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية من المتبرع المهندس مختار أبو باشا، وثمن الوزير هذا التبرع الثمين الذي يهدف لخدمة العملية التعليمية، موجهًا بسرعة رفع كفاءته؛ ليكون مؤهلًا لاستقبال الطلاب، وتقديم برامج دراسية تلائم احتياجات المنطقة المحيطة.

حضر الفعاليات، الدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الجامعة.

 

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