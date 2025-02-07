الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسائل وزير التعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

 وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة إلى أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات والمعاهد، والطلاب بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني،  في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متميزة. 

وزير التعليم العالي يوجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد

وأكد الوزير في رسالته على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيدًا بالدور المحوري لأعضاء هيئة التدريس في تأهيل الأجيال القادمة وتعزيز الإبداع والابتكار، وللإداريين في تهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة، وللطلاب في استثمار الفرص المتاحة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية والبحثية.

كما أشار د. أيمن عاشور إلى استمرار الوزارة في تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام رسالته، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الجامعات والمعاهد على تقديم نموذج تعليمي متميز يعكس مكانة مصر العلمية، متمنيًا للجميع فصلًا دراسيًا ناجحًا ومليئًا بالإنجازات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد الفصل الدراسي الثاني انطلاق الفصل الدراسي الثاني جودة العملية التعليمية سوق العمل المحلي والدولي سوق العمل المحلي

مواد متعلقة

وزير الطيران في جولة تفقدية بمطار هيثرو الدولي لتعزيز التعاون وتحديث منظومة النقل الجوي

التعليم العالي: اكتشاف سلحفاة بحرية نافقة بشاطئ النخيل ونقلها لتحنيطها بمتحف الإسكندرية

دورة تدريبية بأسنان عين شمس عن الأزمة القلبية

الجامعات تستعد للفصل الدراسي الثاني، ووزير التعليم العالي يكلف برفع المقررات الدراسية إلكترونيًا

التعليم العالي: استعدادات مكثفة للجامعات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا

وزير الطيران يلتقي مسئولي شركة إيرباص العالمية لبحث مستقبل صناعة النقل الجوي

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

جامعة عين شمس تستقبل 200 ألف طالب، غدا
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

دول الناتو تناقش إرسال قوات إلى جرينلاند بعد تهديدات ترامب

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

شديدة البرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 8 - 2 -2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في الأسواق

3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

منوعات

المزيد

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف واجه النبي الشائعات؟، مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية