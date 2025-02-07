رسائل وزير التعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة إلى أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات والمعاهد، والطلاب بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متميزة.

وزير التعليم العالي يوجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد

وأكد الوزير في رسالته على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيدًا بالدور المحوري لأعضاء هيئة التدريس في تأهيل الأجيال القادمة وتعزيز الإبداع والابتكار، وللإداريين في تهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة، وللطلاب في استثمار الفرص المتاحة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية والبحثية.

كما أشار د. أيمن عاشور إلى استمرار الوزارة في تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام رسالته، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الجامعات والمعاهد على تقديم نموذج تعليمي متميز يعكس مكانة مصر العلمية، متمنيًا للجميع فصلًا دراسيًا ناجحًا ومليئًا بالإنجازات.

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