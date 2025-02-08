السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

تعليم قنا: انتظام الطلاب في 421 مدرسة بالمحافظة

قنا، فيتو
قنا، فيتو

 تابع هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا انتظام الطلاب في 421 مدرسة من مدارس المراحل التعليمية المختلفة في تسع إدارات تعليمية وفق اتباع القرارات الوزارية المنظمة.

يأتى ذلك في إطار الالتزام بتطبيق البرنامج الزمني للعام الدراسي بحسب توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ومع نهاية إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني.

 

المتابعة لمراجعة الانضباط بمدارس قنا


أكد الصابر أن 239 مدرسة بمرحلة التعليم الإبتدائي بدأت استقبال التلاميذ اليوم في ظل تكثيف أعمال المتابعة لمراجعة الانضباط وتسجيل الغياب وانتظام الجدول المدرسي  ونظافة الأفنية والفصول، كما انتظم طلاب 166 مدرسة بمرحلة التعليم الإعدادي و16 مدرسة بمرحلة التعليم الثانوي العام، وعددًا آخر من مدارس التعليم الفني بفروعه.


وأضاف مدير تعليم قنا أن تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا تشدد على المتابعة الميدانية المفاجئة من قبل كافة القيادات العليا والمتوسطة بالمديرية والإدارات التعليمية للوقوف على تجهيزات المدارس وإتمام أعمال الصيانة البسيطة والنظافة والتشجير خلال نصف العام، وكذا إعلان النتائج وتحضير الدروس واتخاذ الإجراء القانوني لحالات الغياب للمعلمين والطلاب.


يذكر أن غدًا الأحد 9 فبراير تفتح  ٢١٧٥ مدرسة بقنا ، أبوابها لاستقبال ما يقرب من  ٨٧٥ ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة.

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