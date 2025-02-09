الأحد 09 فبراير 2025
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موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد المصري بمحافظة قنا

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو

يبحث المتقدمون  لوظائف أخصائي بريد بمحافظة قنا، عن موعد الامتحانات الإلكترونية للقبول.

 

نستعرض من خلال السطور التالية موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف بالبريد المصري بمحافظة قنا. 

 

موعد الامتحانات الالكترونية للمتقدمين لوظائف بالبريد المصري بمحافظة قنا

 

وحول موعد الامتحانات الالكترونية للمتقدمين لوظائف بالبريد المصري بمحافظة قنا، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم من المقرر أن يعلن لاحقًا عن إتاحة الاستعلام للمتقدمين من محافظة قنا، ومن المتوقع يتم الإعلان منتصف الشهر الجاري.

 

 إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين بسوهاج 

وأعلن الجهاز اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظة سوهاج، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية.


على أن يتوالى إعلان مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

 

 

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

 

أسئلة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري لعام 2025

 

وحول أسئلة ونماذج امتحانات هيئة البريد المصري لعام 2025، ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

 


 

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

 

نشرت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات دخول الاختبارات للمتقدمين وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

 

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات. 

 

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