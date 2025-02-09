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رابط وموعد التقديم لوظيفة معلم بالمعاهد الأزهرية 2025

المعاهد الأزهرية،فيتو
المعاهد الأزهرية،فيتو

يتساءل العديد من الشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة والباحثين عن وظائف جديدة حول، رابط وموعد التقديم لوظائف معلم بالمعاهد الأزهرية 2025

ومن خلال السطور التالية، نستعرض رابط وموعد التقديم لوظائف معلم بالمعاهد الأزهرية 2025

رابط وموعد التقديم لوظائف معلم بالمعاهد الأزهرية 2025

وبشأن رابط وموعد التقديم لوظائف معلم بالمعاهد الأزهرية 2025 , من المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة عن مسابقة لشغل 10.000 وظيفة معلم أزهري في بعض التخصصات كإعلان أول يتبعه إعلانات أخرى في السنوات المالية القادمة وسيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع الأزهر الشريف، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية في أقرب وقت.

وحول رابط وموعد التقديم لوظائف معلم بالمعاهد الأزهرية 2025، استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، لبحث عددٍ من القضايا المتعلقة بسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

تفاصيل تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

وبشأن رابط وموعد التقديم لوظائف معلم بالمعاهد الأزهرية 2025، أبلغ الدكتور صالح الشيخ،  الإمام الأكبر، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية في مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية، بناءً على الدراسة التي أعدها الجهاز بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز الحالي في معلمي المعاهد في مختلف التخصصات العلمية.

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظائف والتخصصات المطلوبة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وذلك خلال الأيام المقبلة.

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 رابط وموعد التقديم لوظائف معلم بالمعاهد الأزهرية 2025 , فيتو


وحول رابط وموعد التقديم لوظائف معلم بالمعاهد الأزهرية 2025 , فان خطوات التقديم لوظائف معلم معلم بالمعاهد الازهرية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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