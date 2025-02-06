نائب محافظ الجيزة يتفقد المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد (صور)

قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بتفقد المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف، وذلك للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق، وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين.

وخلال تفقده للمنطقة، تابع الشهابي موقف ملفات التقنين، وموقف البنية التحتية، بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق، وذلك لخدمة مصانع المنطقة، والتي تشمل مصانع الطوب الطفلي ومصانع الرخام والجرانيت.

وأكد نائب المحافظ أهمية تقديم كافة أوجه الدعم، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية.

الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير

من ناحية أخرى، تابع الشهابي ميدانيًا الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بشارع مدرسة التجارة والإعدادية بنين، وتركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع مسجد الهدى، ومنطقة الإدارة الأزهرية، ومسجد أسماء جعفر، ومنطقة نادي المعلمين بنطاق مدينة الصف.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ، مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس محمود فوزي رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف، والمهندس عبد الله حسين مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية، وعصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، وهيام البطاوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والشركة المنفذة لمشروع الرصف.



أهمية المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد

تُعد المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد من أهم المناطق الصناعية في محافظة الجيزة، حيث تضم العديد من المصانع التي تعمل في مختلف المجالات، وتساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة.

جهود محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية

وتبذل محافظة الجيزة جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية في مختلف المناطق، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة.

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