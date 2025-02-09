"المصري للتأمين " يرصد تغطيات المنتجات التأمينية الخضراء

بدأت العديد من الدول في التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون، مما استدعى من شركات التأمين تطوير منتجات تدعم هذا الهدف طويل الأمد. ويُعد استكشاف وتبني المنتجات المستدامة أو "الخضراء" أحد أكبر التحديات التي تواجهها هذه الشركات. ومع تزايد اهتمام المجتمع بالمنتجات الصديقة للبيئة، أصبحت الاستدامة عامل جذب رئيسي في التعاملات التجارية. وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة ديلويت عام 2020 أن 43% من المستهلكين يفضلون التعامل مع العلامات التجارية التي تقدم منتجات أو خدمات مستدامة، مما يعكس استعدادهم لاتخاذ خيارات أكثر مراعاة للبيئة.

تُعرف المنتجات الخضراء، أو ما يُطلق عليها "التأمينات الخضراء"، بأنها عامل محفز لتسريع عملية التحول نحو الاستدامة، خاصة إذا تبنتها شركات التأمين في الوقت المناسب. ومن الجدير بالذكر أن عددًا محدودًا من هذه المنتجات قد بدأ بالفعل في الظهور عبر شركات تأمين مختلفة حول العالم.

و تسلط هذه النشرة الضوء على بعض الأمثلة البارزة لهذه المنتجات الخضراء.

تعريف المنتجات التأمينية المستدامة/الخضراء

المنتجات المستدامة هي تلك المنتجات التي توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية مع حماية الصحة العامة والبيئة طوال دورة حياتها بالكامل، بدء من استخراج المواد الخام المستخدمة في إنتاج المنتج حتى التخلص النهائي منه.

والمنتجات التأمينية المستدامة / الخضراء هي منتجات لا تحمي حاملي الوثائق في حالة حدوث ضرر أو إصابة فحسب، بل تحمي أيضًا وتعزز البيئة وتغطي تصميم وإنتاج واستخدام هذه المنتجات المستدامة أو المسؤولية المرتبطة بإنتاجها واستخدامها. كما أنها تعوض عن العواقب البيئية للقرارات التي يتخذها المديرون التنفيذيون في تغطية مسئولية المديرين والمسؤولين.

كما أن هذا التعريف للمنتجات المستدامة/الخضراء يشمل على نطاق واسع الوثائق التي تعزز السلوكيات المستدامة.

ما الذي يجعل منتج التأمين مستدامًا / أخضر ؟

يتضمن منتج التأمين المستدام جميع عناصر منتج التأمين التقليدي، ولكن مع شروط وأحكام إضافية تعزز الاقتصاد الاخضر والاستدامة البيئية. قد تتضمن هذه:

الدفع الي الاستبدال واستخدام المواد المعاد تدويرها وقطع الغيار من خلال بعض شروط الوثيقة

استبعاد بعض المخاطر في استثناءات الوثيقة بسبب المعايير البيئية

التسعير الصحيح للبصمة الكربونية المرتبطة بالتأمين والمطالبات المتوقعة

التزام شركة التأمين بتعويض البصمة الكربونية المتبقية

وعلى سبيل المثال، في منتج تأمين السيارات الصديق للبيئة، قد تلتزم شركة التأمين بضمان أن سلسلة التوريد الخاصة بتسوية المطالبات (ورش السيارات وشركات الإصلاح) تتبع المعايير البيئية وتعطي الأولوية للإصلاح على الاستبدال، مما يزيد من استخدام قطع الغيار المعاد تدويرها الآمنة وفي حالة جيدة.

وثيقة تأمين السيارات ذات الانبعاثات الصافية الصفرية

ومن منظور المحاسبة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يتعين على وثيقة التأمين الخاصة بالسيارات ذات الانبعاثات الصافية الصفرية أن تأخذ في الاعتبار مصدرين رئيسيين للانبعاثات غير المباشرة:

1. الانبعاثات الناتجة عن السيارة المؤمن عليها (الانبعاثات المرتبطة بنشاط التأمين).

2. الانبعاثات الناتجة عن عمليات إصلاح الأضرار (الانبعاثات المرتبطة بتسوية المطالبات).

ولذلك، لكي يمكن اعتبار تأمين السيارة صفريًا، يجب على شركة التأمين التأكد من تقليل هذه الانبعاثات إلى أقصى حد ممكن، مع تعويض أي انبعاثات متبقية عبر آليات إزالة الانبعاثات.

دمج الاستدامة في منتجات التأمين لتصبح منتجات تأمينية مستدامة /خضراء

أولا: التأمينات الفردية

إعادة بناء الممتلكات بشكل مستدام

بشكل عام، بعد الخسارة المغطاة، يدفع هذا النوع من التغطية مقابل استخدام:

مواد صديقة للبيئة أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة عند إجراء الإصلاحات

معدات أو أجهزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وعلاوة علي ذلك يتم تقديم خصومات في بعض الأحيان على أقساط التأمين في حالة اذا كان حامل الوثيقة بالفعل من أصحاب المنتجات الصديقة للبيئة.

تعويض الطاقة المتجددة للممتلكات

يحمي هذا النوع من التغطية مالك المنزل الذي يستخدم نظام طاقة بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي. قد يوفر تعويضًا عن:

خسارة الدخل الناتج عن بيع الطاقة الفائضة لشركة الطاقة المحلية

التكاليف الإضافية لشراء الكهرباء البديلة

رسوم المرافق أو الرسوم الحكومية للفحوصات أو إعادة التوصيلات أو التصاريح عند إعادة تشغيل نظام الطاقة البديلة لصاحب المنزل.



مزايا مالية لحاملي الوثائق الذين يقومون باجراءات تخفف من خسائر الممتلكات

تُقدم شركات التأمين خصومات على أقساط التأمين لأصحاب المنازل الذين يقومون بتركيب أجهزة أو اعتماد تقنيات بناء تساعد في تقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث، خاصة في المناطق المعرضة لها. ومن الأمثلة على هذه الإجراءات استخدام ستائر النوافذ القابلة للإغلاق (window shutters) التي توفر حماية إضافية للمنازل أثناء العواصف الشديدة.

مزايا مالية لحاملي الوثائق حسب القيادة/ الأميال المنخفضة

تقدم منتجات التأمين على السيارات التي تعتمد نظام "الدفع حسب القيادة" حوافز كبيرة لتشجيع القيادة لمسافات أقل، مما يساهم في تقليل التلوث والانبعاثات الضارة التي تعزز ظاهرة الاحتباس الحراري. وتعتمد هذه البرامج على تحديد أسعار التأمين الشخصي للسيارات وفقًا لجودة القيادة وعدد الكيلومترات المقطوعة، مما يوفر للعملاء خيارات تأمين مرنة وصديقة للبيئة.

مزايا مالية لحاملي الوثائق أصحاب المركبات الموفرة للوقود/ منخفضة الانبعاثات

تقدم العديد من شركات التأمين خصومات على المركبات الهجينة أو الكهربائية صديقة البيئة والتي تساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

ثانيًا : التأمينات التجارية

منتجات التأمين التجاري المستدامة أو الخضراء: هي عبارة عن منتجات تأمينية مخصصة للممتلكات التجارية التي تتبع معايير الاستدامة. وتهدف هذه المنتجات إلى تمكين الشركات التي تعتمد على مواد بناء وطاقات بديلة في مبانيها ومحيطها من الحصول على تأمين يشجعها على تعزيز ممارساتها الصديقة للبيئة. ومن أمثلة هذه التغطيات: تأمين تركيب أنظمة ومواد البناء المستدامة (الخضراء)، وتأمين إعادة البناء وفق معايير بيئية في حالات الخسارة الكلية، بالإضافة إلى دعم استخدام المواد والمعدات المستدامة.

و من أمثلة تلك المنتجات:

التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة

توفر هذه المنتجات تغطية للشركات العاملة في صناعة الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية...) لمساعدتها في إدارة المخاطر والدفاع ضد الدعاوى القضائية وحماية الأصول. تم تصميم منتجات وخدمات التأمين هذه لتغطية جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التوزيع.

التأمين على ممتلكات ومعدات الطاقة المتجددة وفقدان الاستخدام

ويشمل هذا النوع من التأمين حماية الأصول والمعدات المستخدمة في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، بالإضافة إلى تغطية الخسائر الناتجة عن تعطلها أو عدم القدرة على استخدامها بسبب أضرار مغطاة بوثيقة التأمين.

هذا التأمين مهم لحماية الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة من المخاطر المالية غير المتوقعة.

التأمين على المباني الخضراء

تقدم شركات التأمين المساعدة للعملاء لبناء المباني بطريقة مستدامة من خلال تقييم التصميمات والمواصفات الجديدة واقتراح طرق لضمان إقامة بناء عالي الجودة ومنع الخسائر الاستثنائية. وعلى غرار وثيقة تأمين الممتلكات المستدامة في التغطيات تغطي أيضًا مواد البناء المستدامة التي يتم استخدامها بعد الخسارة المغطاة.

تأمين توفير الطاقة

هذا النوع من التأمين يهدف إلى ضمان تحقيق الوفورات أو التوفير في الطاقة التي يتم التعهد بها في مشاريع كفاءة الطاقة (مثل تركيب أنظمة عزل أو إضاءة موفرة للطاقة) أو مشاريع الطاقة المتجددة. بمعنى آخر، إذا لم تتحقق الوفورات المتوقعة في استهلاك الطاقة أو التكاليف، فإن شركة التأمين تتحمل التعويض عن الفرق.

التأمين على مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه

تغطي الوثيقة المنظمات المشاركة في احتجاز وتخزين كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وتهدف هذه المشاريع إلى تقليل الانبعاثات إلى الحد الأدنى المطلوب.

تغطية المباني المستدامة ضد الدعاية السلبية

هي نوع من التأمين يهدف إلى حماية مالكي المباني المستدامة من الخسائر المالية الناتجة عن الأضرار التي تلحق بسمعة المبنى بسبب الدعاية السلبية.

يمكن أن تنشأ هذه الدعاية بسبب مزاعم تتعلق بعدم توافق المبنى مع المعايير البيئية المعلنة، أو اكتشاف مشكلات في استدامته، أو حتى نشر معلومات مغلوطة تؤثر على سمعته وقيمته السوقية. وتوفر هذه التغطية الدعم المالي لإدارة الأزمة، بما في ذلك تكاليف العلاقات العامة واستعادة الثقة، فضلًا عن تعويض الخسائر المحتملة الناتجة عن انخفاض قيمة العقار أو تراجع الطلب عليه.

وثائق تشجع على الحفاظ على المنتجات الغذائية من التلف

تشجع تلك الوثائق التأمين على الحفاظ على المنتجات الغذائية من التلف . وتُعد جزءًا من الجهود العالمية لتقليل الهدر الغذائي وتعزيز الاستدامة. هذه الوثائق مصممة خصيصًا لدعم الشركات والأفراد في إدارة المخاطر المرتبطة بالأغذية سريعة التلف، مثل الفواكه، الخضروات، اللحوم، والألبان، والتي قد تتعرض للتلف بسبب عوامل مختلفة مثل سوء التخزين، التأخير في النقل، أو الكوارث الطبيعية.

التأمين ضد مخاطر الطقس العالمية

يستخدم هذا المنتج لسد الفجوات التي خلفتها التغطية التأمينية التقليدية ضمن وثائق الأضرار العامة للممتلكات. ويتم تغطية المؤمن لهم ضد الظروف الجوية غير المتوقعة وتغير المناخ. قد يكون هذا مفيدًا لمنظمي الفعاليات الذين يرغبون في التحوط ضد متغيرات الطقس المحددة مثل هطول الأمطار/الرياح التي تتجاوز حدًا معينًا أثناء ساعات التغطية.

تأمين المخاطر السياسية لتداول الكربون

يتم منح الأطراف المهتمة مثل رعاة المشروع والمستثمرين والمقرضين الحماية المالية من المخاطر الناشئة عن الحظر وإلغاء الترخيص والحرب والعنف السياسي الذي قد يعطل إنتاج وإصدار شهادات وتسليم أرصدة الكربون.



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